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MHP’den Başkan Güngör’e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mehmet Taytak ve Bahadır Alperen, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

MHP’den Başkan Güngör’e ziyaret

MHP’den Başkan Güngör’e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Mehmet Taytak ve Bahadır Alperen, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

29 Mayıs 2022 Pazar 13:44
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Alperen’i makamında ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da yer aldığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi’nden Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve MYK Üyesi Bahadır Alperen’i, şehrimiz Milletvekili Sayın Sefer Aycan ve İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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MHP’den Başkan Güngör’e Ziyaret
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