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Muhammed Aydoğar, orta hasar sorununu çözme sözü verdi!

Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu Yöneticisi ve üyeleriyle bir araya geldi. Aydoğar ellerinden gelen gayreti gösterecekleri sözünü verdi.

Muhammed Aydoğar, orta hasar sorununu çözme sözü verdi!

Muhammed Aydoğar, orta hasar sorununu çözme sözü verdi!

Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu Yöneticisi ve üyeleriyle bir araya geldi. Aydoğar ellerinden gelen gayreti gösterecekleri sözünü verdi.

14 Mart 2024 Perşembe 11:20

Depremin üzerinden geçen 14 ay geçmesine rağmen sorunları bir türlü çözülemeyen ve akıbeti belli olmayan uygun olmayan alanlarda bulunan orta hasarlı bina sahipleri, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ve İl Başkanı Mehmet Pekeren’le görüştü. Önceki gün sahura kadar süren istişarede Aydoğar’a dert yanan Platform Yöneticisi Gülnaz Şenlenmiş şuana kadar sorunlarıyla ilgilenen bir yetkili ismin olmadığını, çok mağdur olduklarını dile getirerek Aydoğar’dan yardım istedi.

ORTA HASARLI BİNA BAĞDURLARI; SORUNUMUZU AYDOĞAR ÇÖZER

Şenlenmiş; “uzun süredir akıbetimizin ne olacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Ayladır mağdur ve yetkililerden net bir açıklama olmadı. İki bilim insanından birisi ‘Fay var’, diğeri ise ‘Fay yok’ diyor. Arapsaçına dönmüş bu raporları kimin ne maksatla ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz ve kaygılanıyoruz. Hem ruhen hem bedenen çok yorulduk. Birçok yetkili ile görüştük fakat hiçbir sonuç alamadık. Bugün Muhammed Aydoğar Başkanla bir araya geldik. İl Başkanı iken de bize verdiği desteği unutmuyoruz. Şimdi ise Yeniden Refah Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve sorunumuzun çözüleceğine inandık. Bunu da bir protokol altına aldık” dedi.

ORTA HASARLI MAĞDURLARIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Sahura kadar uygun olmayan alanlarda orta hasarlı binası bulunan mağdurların sorularını dinleyen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar’dayaptığı konuşmada mağdurları rahatlattı. Aydoğar, “Mühendislikteki hareketiniz nettir; binayı alırsınız, hasarına göre sınıflandırırsınız ve bilgisayar üzerinden incelediğinizde size net bir şekilde sonuç verir. Sadece platform üyeleri değil, tüm şehrin merakla beklediği bu konuyu bizde yakinen takip ediyoruz. Daha öncede verdiğimiz desteği aynı şekilde hatta artırarak sürdürüyoruz.

BU ARKADAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYAN YOK

Uygun olmayan alanlardaki orta hasarlılarla ilgili iki tane rapor var. Bakanlığın hazırladığı raporda yapılaşmaya izin vermiyor. Dışardan yapılan raporda ise yapılaşmaya izin veriliyor. Aslında bilim nettir, yanılma yoktur. Fakat iki rapor arasındaki farklılık bürokratik engellemeler ile bilim arasında savaş verildiğini göstermektedir. Bu konunun bakanlıkla ilgili olduğunu biliyoruz. Biz Belediyeye geldiğimizde tüm bilimsel verilerle bu konunun altyapısını hazırlayıp bakanlığa sunduğumuzda sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Burada önemli olan bu mağdur kardeşlerimizin serzenişine kulak verilmesidir, her hafta toplanıp seslerini duyurmaya çalışıyorlar fakat bizden başkası da zannedersem duymuyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Pekeren’de belediyeyi kazandıklarında kimsenin mağdur olmayacağına dikkat çekerek platform üyeleriyle protokol imzaladı. Sahura kadar süren programda merak edilen tüm sorularda cevaplandırıldı.

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