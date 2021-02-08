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Murat Aksu’dan 12 Şubat mesajı

Ekinox Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aksu, 12 Şubat Kurtuluş Zaferi’nin 101. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Murat Aksu’dan 12 Şubat mesajı

Murat Aksu’dan 12 Şubat mesajı

Ekinox Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aksu, 12 Şubat Kurtuluş Zaferi’nin 101. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:36
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Aksu, mesajında şunları aktardı;

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu; kardeşliğin, beraberliğin ve kahramanlığın önemli bir göstergesidir. Kahramanmaraş halkı bağımsızlığına, manevi değerlerine karşı olan bu saldırıyı kabullenmemiş ve asker desteği almadan kendi imkanlarıyla dünyanın güçlü ülkelerine karşı koymuştur.

Milli Mücadelenin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı yerlerden biri olan Kahramanmaraş’ın evlatları olarak yetişmek bizim için onur kaynağıdır.

12 Şubat önemli bir milli bayramdır. Türk milletinin esir edilemeyeceğinin ispatı olan bugünü, coşkulu bir şekilde ve gururla kutlamalı, gelecek nesillerimize anlatmalı ve yaşatmalıyız.

O gün savaş meydanlarında verilen mücadeleler günümüzde ekonomik anlamda verilmektedir. Ekonomi olarak güçlü olmazsak güçlü olan ülkelere bağlı kalmak zorunda oluruz.

Meseleye kendi sektörümüz açısından baktığımızda, ekonomik bağımsızlığı elde etmenin yolu kendi enerjimizi üretmemizdir. Eğer enerjimizi üretirsek bağımsızlık anlamında en önemli kalemi elde etmiş oluruz.

Bastığımız topraklar ecdadımızın bize mirasıdır. Birlik olarak, üreterek bu mirasa sahip çıkacağız ve kahraman memleketimizi çok daha iyi noktalara getireceğiz.

Bu vesile ile bir kez daha ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 12 Şubat ruhunu her daim yaşatmasını temenni ediyorum.”

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