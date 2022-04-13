MÜSİAD Kahramanmaraş’tan iftar yemeği!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, KSÜ Rektörü Niyazi Can, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, iş insanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen iftar programında hemşehrilerimizle bir araya geldik ve oruçlarımızı açtık. Bizleri sevgiyle bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Samimi Muhabbetleri İçin Teşekkür Ediyorum

Başkan Güngör, programın devamında Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi’nde teravih namazı sonrası vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Erkenez Mahalle Muhtarı Halil Tüfenk ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Erkenez Mahallemizde teravih namazımızı eda ettikten sonra hemşehrilerimizle sohbet meclisinde buluştuk. Ramazan ayının bereketi bu meclislerde saklı. Misafirperverlikleri, samimi muhabbetleri ve teveccühleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.