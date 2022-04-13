Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada ağabeyini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi üzerinde yer alan bir oto yıkamada C.B. (42) ile ağabeyi Ali B. Arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, ağabeyi Ali B'yi yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan C.B’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.