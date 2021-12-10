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Nurhak Kaymakamlığından ‘Aşı Ol, Kıyafetini Al’ Kampanyası

Kahramanmaraş'ta Nurhak Kaymakamlığının başlattığı “Aşı ol, kıyafetini al” kampanyası ilgi gördü.

Nurhak Kaymakamlığından ‘Aşı Ol, Kıyafetini Al’ Kampanyası

Nurhak Kaymakamlığından ‘Aşı Ol, Kıyafetini Al’ Kampanyası

Kahramanmaraş'ta Nurhak Kaymakamlığının başlattığı “Aşı ol, kıyafetini al” kampanyası ilgi gördü.

10 Aralık 2021 Cuma 17:47
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Kampanya kapsamında, ilçeye bağlı Kullar ve Tatlar mahallelerinde kampanya kapsamında aşı olan vatandaşlara 5’er parça kıyafet hediye çeki verildi.

Nurhak İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere, Temmuz ayı ile birlikte sosyal hayatta normalleşmeye geçilmesinden dolayı vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İlçemiz aşılanma oranları diğer ilçelerden düşük seyretmekte olup il ortalamasının altında yer almaktadır. Covid-19 salgınında en etkili ve tek çarenin aşı olduğu ve şuana kadar tüm dünyada 8 milyar dozdan fazla aşı yapılmış olması aşının güvenirliği ve önemini ortaya koymaktadır. Hemşerilerimizin salgınla mücadele de gerekli hassasiyeti ve duyarlığı göstermesi adına yaş sınırı olmamak kaydıyla birinci ikinci ve üçüncü doz aşı olan herkese istisnasız Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla 5 parça kıyafet alması için hediye çeki dağıttık. Yılsonuna kadar aşı olacak her hemşerimize de dağıtılmaya devam edilecek” dedi.

Son Güncelleme: 10.12.2021 19:28
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Kıyafetini Al’ KampanyasıNurhak Kaymakamlığından ‘Aşı Ol
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