Onikişubat Belediyesi, Etnospor’da Expo 2023’ü ve Kahramanmaraş’ın değerlerini tanıtıyor

Ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alarak Kahramanmaraş ve Onikişubat ile ev sahipliğini yapacağı EXPO 2023’ü tanıtmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, bu yıl da Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali’ndeki yerini aldı.

Değerleri yaşatma ve geleceğe taşıma adına birbirinden anlamlı projelere imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın lezzetlerinden sanatsal varlığına, spordan müziğe kadar geleneksel ve kültürel değerlerini Uluslararası 5. Etnospor Kültür Festivali’ne taşırken, EXPO 2023’ün tanıtımı adına yakaladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Türkiye’nin dört bir yanından şehirlerden gelenler ile çok sayıda İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehteran, kökbörü takımı, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreninin ardından farklı ekipler gösteriler düzenledi.

Bilal Erdoğan’dan Onikişubat Belediyesi çadırına ziyaret

Açılışın ardından tanıtım çadırlarını tek tek gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş’ın dünya markası MADO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ile sohbet etti. Başkan Mahçiçek, Bilal Erdoğan’a, Kahramanmaraş’a kazandırdıkları Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş hakkında bilgiler verirken, projeyi yerinde görmek üzere davet etti.

Festivalin ilk gününde Onikişubat Belediyesi’nin çadırında ziyaretçilerle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çadırını da ziyaret etti.

“EXPO 2023 alanımızda Etnospor Festivali’ne ev sahipliği yapmak isteriz”

Etnospor Festivali’nde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın her anlamda önemli değerlere sahip olduğuna inanıyoruz ve en büyük sorunumuzun tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaya özen gösteriyor, şehrimizin, Onikişubat ilçemizin ve değerlerimizin tanıtımı için çabalıyoruz. Bir şehrin ilerleme kaydetmesinin en önemli etkeninin tanıtım ve turizm olduğunu düşünürsek, bu alanda eksikliğimizi giderecek bir projeye ihtiyacımız vardı. Onu da uzun süren araştırmalarımız ve başarılı girişimlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Kahramanmaraş’a kazandırdık. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde 23 Nisan 2023 yılında Kahramanmaraş’ımızda açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı, 50’den fazla ülke ve iki milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin katılımıyla düzenleyeceğiz. Doğu Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla düzenleyeceğimiz EXPO 2023 alanımızda sizleri de görmekten büyük mutluluk duyarız. Alanımızdaki projelere ve mükemmel doğasına güveniyoruz, gördüğünüz takdirde belki de gelecek seneki Etnospor Festivali’ni burada düzenleyelim diyeceksiniz. EXPO 2023 alanımızda, geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi gençlerimiz aracılığıyla yarınlara aktarmak adına önemli projelerimiz de mevcut. Etnospor Kültür Festivali’nde yer almaktan da çok memnunuz. Başta sayın Bilal Erdoğan olmak üzere Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Buraya Kahramanmaraş’ımızdan çok güzel tatlar ve hediyeler de getirdik. 9-12 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek festivalde tüm vatandaşlarımızı Onikişubat Belediyesi çadırında bekliyoruz” dedi.