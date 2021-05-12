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Prof. Dr. Hasan Furkan’dan bayram mesajı

Eğitim Bir Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Hasan Furkan’dan bayram mesajı

Prof. Dr. Hasan Furkan’dan bayram mesajı

Eğitim Bir Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:41
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Furkan, "Bayramlar bizim için özel ve anlamlı günlerdir. Bir arada olduğumuz özel zamanlardır. Bayramlar bizim toplumumuz için barış ve hoşgörünün simgesidir"dedi.

Ramazan ayının birçok değeri de beraberinde getirdiğini ifade eden Furkan, "Kovid-19 salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirecek olsak da kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin mesafelerle engellenemeyecek nitelikte, gönülden gönüle ulaşan bir bağ olduğunu biliyoruz.

Bu mübarek günde her ne kadar yan yana gelemezsek de, kucaklaşamazsak da, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmekten mahrum kalıyor olsak da eve sığdırdığımız bu mahzun bayramımızın müjdeli günlerin habercisi olmasını temenni ediyor; her bir kardeşimiz ve sevdiklerine, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve de tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hasan Furkan’dan Bayram Mesajı
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