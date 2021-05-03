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Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu
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Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Maarif Vakfı tarafından 73 üniversitenin katılımıyla çevrim içi düzenlenen “Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı”na katıldı.

Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu

Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Maarif Vakfı tarafından 73 üniversitenin katılımıyla çevrim içi düzenlenen “Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı”na katıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:49
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Programda açılış konuşması yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfının TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulduğunu ve kâr amacı gütmeyen, eğitim alanında faaliyet gösteren bir kamu vakfı olduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfını “İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir. Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar. Nihai hedefi ‘erdemli insan’ yetiştirmektir.” diye tanımlayan Akgün, Vakfın ilkelerini ise “Tüm insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket eder. Kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalışır. Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi için çabalar. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addeder. Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturur. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi, eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görür. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanır.” cümleleriyle açıkladı.

Açılış konuşmasının ardından Başkan Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı”na geçildi. İş birliği faaliyetleri hakkında gerçekleştirilen istişare oturumunda üniversitelerin, Türkiye Maarif Vakfı ile yurt içinde ve yurt dışında geliştirdikleri iş birliği faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerileri dile getirildi.

Toplantıda bu kapsamda bir konuşma gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Maarif Vakfının önemine değinerek “Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarla ilgili işlemleri bütüncül düzeyde takip etmesi, Türkiye maarifinin yaklaşımını yurt dışındaki öğretime yansıtması, eğitimde uluslararasılaşmaya destek oluşturması, kendi düşünce ve medeniyet anlayışımızın yurt dışında da görünürlüğünü sağlamaya çalışması anlamında önemli bir kuruluş olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Üniversitemizde 53 ülkeden 2498 misafir öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan ve Maarif Vakfı referanslı daha fazla öğrenciye eğitim vermeyi arzuladıklarını ifade eden Rektör Can, “Bizler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Maarif Vakfının referans olduğu daha fazla öğrencinin üniversitemizde eğitim görmesini arzuluyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı YÖS ile ilgili ortak bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Farklı YÖS'lerin kimi zaman karmaşalara sebep olduğunu görüyoruz. Tüm okul kademelerinde kardeş okul projesinin içinde bulunmak istiyoruz. Şehrimize ve üniversitemize gelen tüm öğrencilerle yakinen ilgileniyoruz. Bu öğrencileri misafirlerimiz olarak düşünüyoruz. Kendilerini yabancı hissetmemeleri için kaldıkları evlerinde ve yurtlarında ziyaret etme, kendi kültür faaliyetlerini gerçekleştirmeleri dâhil her türlü ilgi ve desteği gösteriyoruz. Dünyanın her noktasından daha fazla misafir öğrenciyi üniversitemizde görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcı kurum temsilcilerinin fikir ve önerilerini sunmalarıyla son buldu.

Son Güncelleme: 03.05.2021 17:42
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Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler Ile İstişare Toplantısında KonuştuRektör Can
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