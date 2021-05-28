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Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Akademisi ‘tam kapanma’ sonrası provalarına başladı. Oyuncu adayları nefes, postür, yaratıcı drama gibi yoğunlaştırılmış eğitimler alıyor

Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Akademisi ‘tam kapanma’ sonrası provalarına başladı. Oyuncu adayları nefes, postür, yaratıcı drama gibi yoğunlaştırılmış eğitimler alıyor

28 Mayıs 2021 Cuma 16:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Mart ayında başlatılan tiyatro akademisi eğitimlere ‘tam kapanma’ molası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Toplamda 12 haftada tamamlanacak akademide Kürşat Karaman, Yunus Emre Obut ve Osman Doğan olmak üzere 3 uzman oyuncu eğitim veriyor. Toplamda 75 katılımcıyla, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere pandemi tedbirleri nedeniyle oluşan kısıtlılıklar sonucu ara verilmişti. Yeniden Kontrollü Normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden devam eden eğitimlerde; nefes - diyafram, yaratıcı drama, postür gibi tiyatral bilgiler veriliyor.

Perdeler Açılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çevrimiçi olarak seyirciyle buluşan “Benim Güzel Pabuçlarım” isimli çocuk oyunu sonrası, akademi öğrencileri yeni oyunlara da hazırlanıyor. Pandeminin seyrine ve alınan kararlara bağlı olarak “Sahne Maraş” tiyatro akademisi öğrencileri prova sürecinin devam ettiği 3 oyunla daha kültür sanat dostlarının karşısına çıkacak.

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