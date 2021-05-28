KMTSO Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı

Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada iş dünyasının sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Kahramanmaraş ekonomisini ihracata dönük üretim yaparak ayakta tutan başta tekstil ve çelik eşya sektörleri en önemli faaliyet alanlardan birisi. Turizm ve hizmet sektörleri pandemiden çok etkilendi. İhracat alanında dünya ticaretinde bir şansımız oluştu. Çin’in bazı pazarları Türkiye’ye geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız çek ibraz yasağı iş dünyasını sarstı. İşletmelerin büyüklüklerine göre çok büyük rakamlara ulaşabiliyordu. Devlet vergiyi almaktan vaz geçmiyor, banka alacağından vazgeçmiyor, faizimiz var, kredi anapara ödemelerimiz var, hammadde ödememiz, işçimizin maaşı var. Bir anda hepimiz şok olduk. Ülkemizin tümünde bütün odalar ve iş dünyası bu konularda girişimde bulundu, böyle bir olay atlattık.”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Mayıs ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “Geçen yıl bu aylarda biliyorsunuz ihracatımız yüzde 54 kadar düşmüştü ve bu bizi çok korkutmuştu ama bu yıl mart ayında daha doğrusu bugüne kadar Kahramanmaraş aylık ihracat rakamımız 80-90 milyon dolar civarından yürüyordu, ilk kez mart ayında Kahramanmaraş ihracatı 116 milyon dolara çıktı ve nisan ayında bu rekorumuzu bir kez daha arkadaşlarımızın gayreti ile kırdık. 119 milyona çıktık. Aynı şekilde istihdamda da yüzde 8 yükselişle geçen yıla göre yine kendimizin önüne geçtik.”

Balcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. “Bu ayın sonunda bir çek yasası yaşadık. O gün hem SGK prim ödemememiz var, hem kurumlar vergisi ödememizin son günü. Bunların hepsini tahsil edeceğimiz çeklerden ödeyeceğimiz bir gündü. Ama böyle bir karmaşa oldu, bununla ilgili hem bakanlığa hem bankalar birliğine ve odalar birliğine yoğun bir yazışma ve telefon trafiği gerçekleştirdik. Bölge oda başkanlarımızla çok hızlı konuşup bakanlıkları arayarak saat 14.30-15.00 gibi çözüldü. Daha önceki toplantılarda da söylüyorduk sizin de isteğinizdi bizim de düşüncemizdi, kısa çalışma ödeneği tekrar 3 ay uzatılmasını istemiştik, o gerçekleşti. Esnafımıza yönelik 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteği bir nebze olsun rahatlamak adına yazmıştık, bu da çıktı. KOSGEB tarafından salgından etkilenen mikro işletmelere 30 bin TL, küçük işletmelere 75 bin TL’ye kadar destek verilecek. Destek 3 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Bunun için bilgilendirme semineri yaptık. Geçen yıl yaptığımız bir nefes kredisi vardı, bir kısım biz para ödüyorduk onun 10 katı da bankalar para ödüyordu. Tekrar nefes kredisi vereceğiz. Vergi ve SGK ödemelerinin ertelenmesini talep etmiştik. Kamu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah artırımı, stok affı, sicil affı ile bir çok konuda yeni destek ve düzenleme için kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’da görüşüldü. Bu da bizim taleplerimizden biriydi. Bunlar müjdeli ve bizim istediğimiz haberler. Mayıs ayında neler yaptık? Yatırımcılarımıza alan üretmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Islah OSB çalışmamız son haline geldi. Gıda OSB ortaklık yapısını ve müteşebbis heyetini oluşturduk. Buradan katılacak arkadaşlarımızı belirledik. Elbistan Besi ihtisas OSB olarak Elbistan Belediye Başkanımız ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızla birlikte heyet buraya geldi. Birlikte neler yapabilirizi konuştuk. Yakında yer kalmayacağını, çok talep olduğunu söylediler. İyi bir ihtisas OSB kuruluyor. Türkiye’de 11. Facebook istasyon kurulacaktı, bununla ilgili dosyamızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderdik, haber bekliyoruz. Cam kapak problemi vardı metal mutfak eşyalarının. Bununla ilgili soruşturmada taraf olduk. Görünür bir yerlere gelindi inşallah çözülecek.”