Sanatın En Güzel Hali: Dericilik

Sanatın her türlüsü çok değerli olabileceği gibi, el sanatları da bir o kadar değerli ve önemlidir. Bugün sizin için el sanatı ve hayatımızın en önemli alanları kapsayan Dericilik faaliyetini sanatsal fotoğrafla süsleyerek beğeninize sunuyoruz.

Dericilik çok eski bir sanat dalıdır. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar dericilikle uğraşmış, bu uğraşlarını geliştirerek ayakkabı, terlik, elbise, yelken gibi türlü eşyalar yapmışlardır. Eski Türkler deriden sandıklar, hayvanlar için semerler yaparak günlük hayat aktivitelerini kolaylaştırıcı buluşlara imza atmışlardır. Bu uğraşları zamanla geliştirerek neolotik sanata uygun bir şekilde işleyerek süs eşyası litaretürüne geniş bir perspektif kazandırarak günümüze yeni bir bakış açısı kazandırmışlardır.

Derinin üzerine yapılan işlemelerde; Araplar, İspanyollar ve Venedikliler söz sahibiydi. İspanyollar dericiliği Araplardan öğrenmiş ve geliştirmişlerdir. Aynı zamanda diliminde Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde dericiliğin kendini gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. İmparatorluk odrusunun koşum takımları yine Anadolu’nun eşsiz sanatının bir ürünüydü. Ransızlar dericiliğe başladıkları zaman deri teknolojisini Osmanlı’nın son haline getirdiği teknolojiden esinlenerek almışlardır. Türkiye’de modern deri sanayii İstanbul’da II.Mahmud zamanında Beykoz deresinde tabakhane kurularak faaliyet geçmiştir.

Burada yapılan deriler ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak için askeri ayakkabı yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacının büyük bir kısmı yine Anadolu’nun kendi iç üretiminden sağlanmış ve temin edilmiştir. Daha sonra İstanbul'da Kazlıçeşme'de, Ege bölgesinde ve Anadolunun bazı şehirlerinde özel ve modern deri fabrikaları açılmıştır. Bu fabrikaların ürettiği deriler, kendi ihtiyacı karşıladığı gibi çeşitli yabancı ülkelere de ihraç edilerek Türkiye'ye döviz getirmektedir.

Deri üretiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden istifade edilir. Bunlar sığır, keçi, oğlak, koyun ve kuzu derileridir. Derinin tarihi gelişim sürecini birçok noktanın ele almanın faydası var. Derinin kullanım alanını sadece somut olarak gördüğümüzden ibaret saymamalıyız. Derinin günlük hayatımızın her alanında aktif bir şekilde kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Ev eşyalarımızdan, günlük hayatımıza kadar birçok noktada farkında olarak ya da olmayarak derinin bize sağladığı imkanların ışığında hayatımızı idame ettiriyoruz.

Kişisel olarak çektiğim fotoğrafa gelince, uzun dönemden bu yana kişisel ve sanatsal fotoğraflar üzerinde çaba sarf ediyorum. Dericilik temalı fotoğraflar için arvişimi yokladığımda karşıma yeterince envanter çıkmayınca yeni içerikler için derici esnafını dolaşmaya karar verdim.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta dericilikle uğraşan esnafın yanındaki köpekle kurduğu arkadaşlık ve sanatın her alanındaki o muhteşem kareyi görmemek mümkün değil. Ben elimden geldiği kadarıyla sanatın her yönüyle her açıdan insanların duygu ve düşüncelirini özgürce ifade edebilecekler kareler çekmeye çalışıyorum.

Dericiliğin de Kahramanmaraş’a çok önemli bir yeri olduğunu biliyor ve deri üretimi sanayisinde şehrimizin dışarıda hak ettiği değeri sanatsal yönden ifade etmeye çalışıyorum. Bizim amacımız Kahramanmaraş'ın sanatsal değerlerini en üst seviyeye çıkarmak. Bunun için çaba sarf ediyor ve sabırla emeğimizle şehrimizin yükselmesini istiyoruz.

Sevgilerimle Baki ÖZDOĞAN (Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Kulübü Başkanı)