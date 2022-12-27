Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor
Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları...
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek Kimliğini Edebiyatı Yansıtır”
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek...
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ Konusunu Ele Aldı
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’...

SANKO Holdig’in 4 şirketine “Türkiye’nin en iyi iş yeri” ödülü

SANKO Holding’in 4 şirketi, "Kincentric Best Employers" programı kapsamında “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülü aldı.

SANKO Holdig’in 4 şirketine “Türkiye’nin en iyi iş yeri” ödülü

SANKO Holdig’in 4 şirketine “Türkiye’nin en iyi iş yeri” ödülü

SANKO Holding’in 4 şirketi, "Kincentric Best Employers" programı kapsamında “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülü aldı.

27 Aralık 2022 Salı 10:32

2022 yılı çalışan deneyimini ölçümlediği araştırmalara dayanan veriler ile sonuçlanan araştırmada, SANKO Holding şirketlerinden SANKO Tekstil, SANKO Havlu, SANKO Özel Güvenlik ve SANKO Okulları, “Türkiye’nin En İyi İşyerleri” arasında yerini aldı.

SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Tansel Varan, çalışan bağlılığının yanında çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı verilerine göre değerlendirilen “Kincentric Best Employers” programında 4 şirket ile ödül almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Faaliyetlerinin merkezine her zaman insanı aldıklarının altını çizen Varan, konuşmasında şunları kaydetti:

“En büyük değerimiz çalışanlarımız. İnsan kaynakları politikalarımızda mutlu çalışan deneyimi yaratmak en öncelikli hedefimiz. Çalışma arkadaşlarımıza adil, kapsayıcı, iş birliğine açık, huzurlu ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz.

Şirketimizin başarısının arkasında doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olduğunu biliyoruz. Başarılarımızı iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği bu önemli araştırma sonucunda Kincentric En iyi İş Yeri listesinde yer alarak taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

Kincentric Best Employers 2022 Hakkında

"Kincentric Best Employers " programı kapsamında 1 Ekim 2021 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında araştırmaya katılan 40 farklı sektör ve 250 şirket değerlendirildi.

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan ve şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan Kincentric Best Employers" programı kapsamında, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 29 şirket, “Türkiye’nin En İyi İşyeri” olmanın gururunu yaşadı. Şirketler; “Çalışan Bağlılığı”, “Yetenek Odağı”, “Liderlik” ve “Çeviklik” kategorilerinde değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Holdig’in 4 şirketine “Türkiye’nin En Iyi Iş Yeri” ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta güney bağlantı yolu ulaşıma hazır oldu!
Kahramanmaraş’ta güney bağlantı yolu ulaşıma hazır oldu!
Kahramanmaraş’a 4 yeni turizm yatırımı!
Kahramanmaraş’a 4 yeni turizm yatırımı!
Afşin Belediyesi'nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek
Afşin Belediyesi'nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek
Kahramanmaraş'ta mahalle sakinleri başka bölgeye nakledilecek
Kahramanmaraş'ta mahalle sakinleri başka bölgeye nakledilecek
Başkan Mahçiçek, Ak Parti teşkilatına 8 yıllık yatırım ve hedefleri anlattı!
Başkan Mahçiçek, Ak Parti teşkilatına 8 yıllık yatırım ve hedefleri anlattı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber