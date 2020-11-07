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Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’
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Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Milleti’nin değil, birçok milletin kaderini değiştiren, büyük bir vatansever ve çok yönlü bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır” dedi.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, ‘Büyük önderimiz, sadece Türk milletinin değil, birçok milletin kaderini değiştiren bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır’

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Milleti’nin değil, birçok milletin kaderini değiştiren, büyük bir vatansever ve çok yönlü bir lider olarak tarihe imzasını atmıştır” dedi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 11:33
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Prof. Dr. Dağlı, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bağımsız Türk Milleti için bireysel değil, milletiyle hareket etmenin ve bir bütün olmanın önemini bilen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hareket noktasını "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur" sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Hayatı savaş alanlarında geçmiş, bağımsızlık için canını ortaya koymaktan çekinmeyen ve milletine olan inancını her fırsatta dile getiren büyük bir liderin emanetçileri olarak, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir mirası korumak, yüceltmek ve sonsuza kadar yaşatmak en öncelikli görevimizdir.

SANKO Üniversitesi olarak, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anarken, bağımsız vatan toprağımız üzerinde şanlı bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak, aklın ve bilimin yolundan ayrılmayan gençler yetiştirmek üzere inançla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Büyük Atam, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içeriz.”

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