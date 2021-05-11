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SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
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SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi

Türk Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin hemşireleri, geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden gösterdiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi

Türk Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin hemşireleri, geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden gösterdiğini söyledi.

11 Mayıs 2021 Salı 19:13
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SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle “COVID-19 Pandemi Süreci ve Türk Hemşireler Derneği” konulu online söyleşi düzenlendi.

Türk Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı online söyleşinin yöneticiliğini SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yaptı.

PROF. DR. SEVİLAY ŞENOL ÇELİK

Türk Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Çelik, COVID-19 salgınının, 2021 yılının ortalarına yaklaşılan bu günlerde tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğini anımsattı.

Dünya Hemşireler Günü’nün, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVID-19 salgının gölgesinde yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin, 2021 Yılı Hemşirelik Günü’nün temasını “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” olarak belirlediğini ve hemşireleri geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden biri olarak gösterdiğine vurgu yaptı.

Salgın sürecinde en büyük yükün sağlık sektörünün üzerine düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Çelik, şöyle devam etti:

“Hemşireler, salgınla mücadelenin en ön saflarında yer almış, kendilerinin ve ailelerinin sağlığını riske atıp, birçok sorun ve zorluklar yaşayarak, toplumun hak ettiği nitelikli ve güvenli sağlık bakım hizmetini sunmak için mücadele etmiş ve kesintisiz bakım sağlamıştır.

Salgın dönemi, tüm dünyada hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu, iyi eğitim almış, nitelikli ve deneyimli hemşirelere ihtiyaç duyulduğunu, hemşireler olmadan, ülkelerin salgınlara karşı savaşı kazanamayacağını göstermiştir”

Prof. Dr. Çelik, “Toplumun sağlığına kavuşmasını sağlamak ve yaşamları kurtarmak için mücadelesini sürdüren meslektaşlarımızı tebrik ediyor, hayatını kaybeden meslektaşlarımı ve acılı ailelerini saygıyla anıyor, bu zor şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise COVID-19 salgınının 2020 yılından bu yana çok sayıda can kaybına neden olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ovayolu, “Salgınla mücadelede sağlık çalışanları büyük sorumluluklar aldı ve almaya da devam ediyor. Bu ekipte en ön saflarda olan hemşireler büyük bir özveriyle çok zor şartlarda tüm enerjileriyle hala hasta bakmaya devam ediyorlar. Bu süreçte hayatlarını kaybeden tüm hemşirelerimizi saygıyla anıyor, büyük bir özveriyle çalışan sevgili meslektaşlarımın bu güzel gününü kutluyorum” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Çelik, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
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