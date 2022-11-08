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Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sağlık sektörünü anlattı.

Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı

Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sağlık sektörünü anlattı.

08 Kasım 2022 Salı 11:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİM) ile Kariyer, Girşimcilik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu (KAGİT) iş birliğinde “KSÜ Öğrencileri ile Sektör Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Prof. Dr. Sefer Aycan ile Sağlık Sektörü” programında konuştu.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Konuşmasında sektör ve öğrenci buluşmalarının önemine dikkat çeken Rektör Yasım, bu tür faaliyetlerin hem sektörün güçlü isimlerinin tanınması, hem de bu isimlerin bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşması noktasında çok faydalı olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan’ın öğrencilerle buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Yasım “Sefer Hocamız siyasi kimliğinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış, Gazi Üniversitesinde hocalık yapmış ve sağlık sektörüne büyük hizmetler vermiş birisidir. Ana-çocuk sağlığı ve aile planlamalarının fikir babası olması sebebiyle de sağlık sektöründe ayrı bir yeri vardır. Kendisini dinlemekten dolayı çok mutlu olacağız.” dedi.

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan da yaptığı konuşmada pandemi ile birlikte bu tür programlarda mecburen aksama yaşandığını fakat bu açığı kapatmak için hızlı bir şekilde faaliyetleri sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

KAGİM Müdürü ve İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin Keskingöz ise yaptığı bilgilendirme konuşmasında şehir ile üniversite arasındaki etkileşimi daha da pekiştirmek için sektör ve öğrenci buluşmalarını yürüttüklerini söyledi. Keskingöz, bu kapsamda “Her şeyin başı sağlık” cümlesinden yola çıkarak dönemin ilk programını sağlık sektörüne ayırdıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sefer Aycan, katılımcılara sağlık sektörü konusunda bilgiler verdi. Milletvekili Aycan, konuşmasının sonunda öğrencilerin ve katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Program, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın Kahramanmaraş Milletvekili Aycan’a günün hatırası için işlemeli bakır tabak hediye etmesiyle son buldu.

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