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Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi! Turizm turları başlıyor

Ünlü, tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, `Ayrıcalıklı Rotalar’ programı için Kahramanmaraş’a geldi.

Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi! Turizm turları başlıyor

Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi! Turizm turları başlıyor

Ünlü, tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, `Ayrıcalıklı Rotalar’ programı için Kahramanmaraş’a geldi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 13:34
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Kentte, Başkonuş Yaylası’nda ağırlanan ekibe, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, bölgeyi tanıttı. Programın akşam bölümünde ise iftar yapıldı. İftarda, Kahramanmaraş gastronomisine önemli katkılar sunan Süreyya Erdoğanyılmaz’ın hazırladığı Maraş yemeklerinin lezzeti ekibi mest etti.

Kahramanmaraş’ın turizm konusunda önemli yol kat ettiğin belirten Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz kente artık turizm turlarının başlayacağını müjdeledi.

Kentin, Turizmde artık yep yeni bir döneme girdiğini ifade eden Serhan Erdoğanyılmaz şunları söyledi;

“Yıllardır deriz ya hani, neden turlar Kahramanmaraş’a gelmiyor, neden turistler Kahramanmaraş’ta konaklamıyor diye. Bu gidişatı değiştirmek bize ve ekibimize nasip oldu çok şükür. Hiç yılmadık, of demedik ve kimseye küsmedik. Çalıştık, çok çalıştık, bir olduk, dargınları barıştırdık, şehrimiz için el ele verdik ve sonunda Kahramanmaraş’ımızı turizmde hak ettiği yere taşıdık.

Yanlış okumadınız, turizm turları artık Kahraman şehrimize başlıyor. Hemde @sacred7travel tarafından.

Bu dört yıllık serüveni anlatmaya neresinden başlasam bilemiyorum ama Saffet Emre Tonguç beyin hep söylediği gibi galiba kendisini Kahramanmaraş’a 4 yıl önce davet etmeye başlayarak süreci başlatmış olabiliriz.

Kahramanmaraş’a taşındığımdan beri hocamız olan, mütevazi ve babacan kimliğiyle bize kucak açan @kervancioglusami başkanıma, Kahramanmaraş’ın büyüğü ve bize bayrağı devreden babam @serdarerdoganyilmaz ‘a, muhteşem yemekleri ile her zaman bizleri temsil eden başımızın tacı annem @sureyyaerdoganyilmaz ‘a, eşim, vizyonum, en büyük destekçim @asli_erdoganyilmaz ‘a, Kahramanmaraş’ta turizm denilince akla gelen ilk isim abimiz @gokhanbuyukdereli ‘ye, şehre geldikten sonra kardeşlerim olan ve örnek kişilikleri, çalışkanlıkları, karakterleri, harika markaları @alficorek ve @hasirogluturkiye ile şehrimizin yüz akları @fehmibuyukdereli ve @sametciftaslan ‘a, tüm @marastures üyelerimize, @baskonusyaylasi ekibine, @kmtso.tr ailesine, her zaman yanımızda olan tüm yerel basınımıza, sosyal mecrada şehrimizin gururu @marastanlezzetler ile @marasilan ‘a ve varlıkları, destekleri ile her zaman güvendiğimiz Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, @buyuksehirkahramanmaras başkanımız @hayrettingng ‘e, turizm daire başkanlığı ekibine, İl Kültür Turizm Müdürümüz Seydihan beye, ismini unuttuğum emeği geçen herkese veee son olarak yıllar süren emeklerimizin karşılığı olan, tanımaktan gurur duyduğumuz Saffet Emre Tonguç ve @serdabuyukkoyuncu ‘ya çok ama çok teşekkür ederim.

Turizmde artık yep yeni bir dönem başlattık ve tarih bu ekibin başarısını hiç bir zaman unutmayacak. Tüm Kahramanmaraş halkına hayırlı ve uğurlu olsun.”

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Serhan Erdoğanyılmaz Müjdeyi Verdi! Turizm Turları Başlıyor
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