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Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm noktalarında olan Seyir Terası’na ulaşım sağlayan bağlantı yolundaki sorunu çözüme kavuşturdu. Darlığı sebebiyle tesis giriş ve çıkışlarında sorun yaşatan arter, 12 metre genişliğe çıkarıldı.

Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü

Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm noktalarında olan Seyir Terası’na ulaşım sağlayan bağlantı yolundaki sorunu çözüme kavuşturdu. Darlığı sebebiyle tesis giriş ve çıkışlarında sorun yaşatan arter, 12 metre genişliğe çıkarıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:21
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen tesislerden olan Seyir Terası’na ulaşım sağlayan arter yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, darlığı sebebiyle giriş ve çıkışlarda eleştiri konusu olan güzergahın genişliği iki katına çıkarıldı. Gerçekleştirilecek çizgileme çalışmalarının ardından bölge giriş çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmayacak.

Kapalı Mekân da Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Seyir Terası yenileme projesinde de son aşamaya geldi. Daha önce açık mekân ve otopark kapasitesini iki katına çıkaran Büyükşehir Belediyesi, tesis içerisindeki kapalı mekânda da çalışmalarını sona getirdi. Şehrin yöresel lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak yeni kafe restoran, kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Hayata geçirilen yeni yatırımlarla Seyir Terası, dört mevsim Kahramanmaraşlıların hizmetinde olacak.

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Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü
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