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Teknokent yönetici A.Ş.’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin (Teknokent) 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Teknokent yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarının katılımlarıyla Teknokent Konferans Salonunda yapıldı.

Teknokent yönetici A.Ş.’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Teknokent yönetici A.Ş.’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin (Teknokent) 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Teknokent yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarının katılımlarıyla Teknokent Konferans Salonunda yapıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 10:21
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Olağan genel kurul toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Teknokent’in mevcut durumuna ilişkin yönetim kurulu üyeleri ve ortakları bilgilendirdi.

“Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde özellikle teknoloji ve AR-GE çalışmaları üreten, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, ulusal / uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.” diyen Rektör Can, “Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. bölgenin yönetilmesi ve iletilmesinden sorumlu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız mali sürdürülebilirlikle birlikte sanayicimizle birlikte hareket ederek ülkemizin dijital yetkinliklerin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması, farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, ortak çalışma kültürünü geliştirmek, ülkemizin geleceğin teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlayarak, daha planlı Ar-Ge yapılması, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak firmaların gelişimi için gerekli fiziki ve teknolojik koşulları oluşturmak, memleketimiz kazanırsa hepimiz kazanırız.” diyen Rektör Can, üniversitelerde geliştirilen teknolojinin sanayide uygulanmasını teşvik ederek proje kültürünün yayılması suretiyle destek mekanizmalarından faydalanma oranlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek ise Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin faaliyet raporunu sundu

eri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirirken, tamamlanan, yürütülen ve planlanan proje süreçlerine ilişkin bilgileri Teknokent ortaklarıyla paylaştı.

Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuz Ciğerlioğlu da 2021 yılı mali tabloları genel kurul üyeleriyle paylaştı.

Teknokent 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı gündeminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen dilek ve temenni konuşmalarının ardından son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Teknokent Yönetici A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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