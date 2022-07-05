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Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi hızla ilerliyor. Vatandaşlar, 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin bölgeye önemli bir değer katacağını ifade etti.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi hızla ilerliyor. Vatandaşlar, 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin bölgeye önemli bir değer katacağını ifade etti.

05 Temmuz 2022 Salı 18:20
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım yatırımlarını hayata geçirerek şehrin ulaşımı ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay temeli atılan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Temelinin atıldığı günden itibaren 90 günlük süre belirlenen projenin planlanan açılış tarihine 65 gün kaldı. Toplamda 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin 65 gün içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne direkt ulaşım sağlayan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin tamamlanmasıyla şehrin batısı ile doğusu kesintisiz birbirine bağlanacak.

Bölgenin Değeri Artacak

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaflar da bölgeye kazandırılan projeden duydukları memnuniyeti ifade etti. Esnaf Mustafa Görkem, “Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde inşa edilen bu köprülü kavşak, ilçemizin ve şehrimizin değerini artıracak. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin belirtilen süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Şakir Görkem ise, “Öncelikle Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin şehrimize çok yakıştığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu proje sayesinde Yedikuyular Kayak Merkezimiz daha ulaşılabilir hale gelecek ve turizm potansiyeli daha da artacak. Bu projeyi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kesintisiz Ulaşım

Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahalle Muhtarı Şaban Bozkaya, “Uzun yıllardır bu mahallede muhtarlık yapıyorum. Bölgemize kazandırılan en büyük hizmet diyebilirim. Mahallemize, ilçemize ve şehrimize son derece faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar esnasında geçici sorunlar olabilir ama proje tamamlandığında bölgemizin değeri artacak. Hem vatandaşlara hem de esnafa katkısı olacak bir yatırım. Hayrettin Güngör Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı Mustafa Tilki, “Bu projeye elimizden gelen desteği veriyoruz. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda Çalışmalar Hızla İlerliyor
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