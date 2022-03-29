Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, ay boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar Kahramanmaraşlılarla buluşturuluyor. Bu kapsamda, Fransız Yazar Moliere’nin unutulmaz eserlerinden ‘Kibarlık Budalası’ adlı yetişkin tiyatrosu sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Hakan Altıner, Göksel Kortay, Burçin Bildik, Kahraman Sivri, Anıl Yülek, Sadi Özen, Işık Selin Günçe gibi önemli isimlerin rol aldığı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı. Asilzade olmak uğruna türlü çabalara giren ve bu uğurda gülünç duruma düşen bir adamın hikâyesini anlatan oyun sonunda seyirciler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Etkinlikler Hız Kesmeden Devam Edecek

Tiyatro gösterisini ilgiyle takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde kültür sanat etkinliklerine son derece önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda her ay düzenli olarak çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın etkinliklerine olan ilgisini gördükçe gerçekten çok memnun oluyoruz. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmama adına etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.