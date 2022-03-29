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İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Andırın’da partililerle bir araya geldi.

İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da

İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Andırın’da partililerle bir araya geldi.

29 Mart 2022 Salı 13:49
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Çabukel burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, Andırın İlçe Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu ‘İlçe Mahalle Muhtarlarımız ve Sivil Toplum Kurulu Üyelerimiz Konuşuyor’ kapsamında Muhtarlarımız ve STK temsilcilerimiz ile bir araya geldik.

yerleşim yeri ve iklim özelliği bakımından olarak büyük öneme sahiptir. İlçemizin değerini ve konumunu ön plana çıkartabilmek, var olan sorunların üstünden gelebilmemiz açısından ilçe teşkilatımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantımızın amacı da muhtarlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretebilmemiz açısından önem taşımakta.
Tarih,kültür ve biyolojik çeşitliliği içinde barındıran ,ne yazık ki bu anlamda destek göremediği gibi görmezden geliniyor. Bizans dönemine ait en fazla kalelerin bu ilçemizde bulunduğunun bilinmesine rağmen Kumkale,Anacık Kalesi,Haçtırın Kalesi,Akkale gibi kale ve tarihi eser zenginliği turizm kazanımına dönüştürülemediği gibi tüm mahallelerimizde alt yapı sorunumuz var, çoğu kuzey mahallemizde elektrik sorunu ve bol su olmasına rağmen bir çok mahallemizde de su sorunu olduğunu gördük. Alt yapıda sınıfta kalan mevcut yönetimlerden şikayetlerini ve bizden taleplerini dinlendik; Aileler taşımalı eğitimden rahatsızlar. Köy okullarının açılmasını, yerinde daha kaliteli eğitim verilmesini istiyorlar. Bir çok mahallemizde cami olmasına rağmen imam eksiği var. Neredeyse camilerimizin 3’te 1’inde imam yok. ilçemize giden 3 yolda skandal derecede kötü ve yapılmıyor. Kadirli tarafından gelen yol, Kahramanmaraş Onikişubat ve Göksun tarafından giden yolların bir an önce yapılması elzem. Bu yollara bağlı olarak ilçe çok fazla göç vermeye devam ediyor. Genç kardeşlerimiz ilçede hiç durmuyor ve duran kardeşlerimiz de durmak istemiyor. Tek sebebi ilçemize sahip çıkan hiç bir icraa makamının olmaması. Onlarca sorunu olan ilçemiz adeta sessiz bir çığlık atıyor. Duyan yok. Bu sesi öncelikle duyuyor ve duyurmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki İYİ’lerin iktidarında ilçemizin tüm sorunlarını çözeceğiz.

İyi Parti İl Başkanlığı ve Andırın İlçe Teşkilatı olarak acil eylem planımız var. Yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğüm kıymetli muhtarlarımızla bu eylem planımızı en kısa sürede hayata geçireceğimizden emin olabilirsiniz.

Toplantıya katılımlarından dolayı öncelikle muhtarlarımızı ,Andırın Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut RÜZGAR,Andırın Şöförler Odası Başkanı Faruk Dikişçioğlu’na, eski dönem muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim.”

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da
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