Türk Müziğinin Sevilen İsmi Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta Sahne Alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda konferanstan panele, eğitim seminerinden tiyatro gösterisine kadar çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Kasım etkinlikleri kapsamında, Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan, Kahramanmaraş’ta sahne alacak. 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek konserde Dilek Türkan; en hit eserlerinin yanı sıra hafızalara kazınan eşsiz parçaları da müzikseverler için seslendirecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.