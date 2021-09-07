Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri bu defa Türkoğlu’nda gerçekleştirildi. İlçenin Millet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eserleriyle müzik ziyafeti yaşatırken, 15 Temmuz’daki demokrasi mücadelesini beyaz perdeye aktaran “Şafak Vakti” izleyenlerden tam not aldı. Sırasıyla; Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Afşin, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde düzenlenen konser ve film gösterimi etkinlikleri yetişkinlerin yanı sıra miniklerin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.