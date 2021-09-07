Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim Yılında Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim...
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda

Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde gerçekleştirilen “Açık Hava Etkinlikleri” Türkoğlu’nda sanatseverlerden tam not aldı.

Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik

Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde gerçekleştirilen “Açık Hava Etkinlikleri” Türkoğlu’nda sanatseverlerden tam not aldı.

07 Eylül 2021 Salı 17:57
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri bu defa Türkoğlu’nda gerçekleştirildi. İlçenin Millet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eserleriyle müzik ziyafeti yaşatırken, 15 Temmuz’daki demokrasi mücadelesini beyaz perdeye aktaran “Şafak Vakti” izleyenlerden tam not aldı. Sırasıyla; Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Afşin, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde düzenlenen konser ve film gösterimi etkinlikleri yetişkinlerin yanı sıra miniklerin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerimiz Geleceğimizin Teminatı
Gençlerimiz Geleceğimizin Teminatı
Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı
Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı
Olimpiyat Şampiyonlarına Coşkulu Karşılama
Olimpiyat Şampiyonlarına Coşkulu Karşılama
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Savcılık ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi, aklandık
Savcılık ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi, aklandık

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber