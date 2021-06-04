Türkoğlu’ndan Avrupa’ya turşuluk ihracatı

Bozkurt, Kadıoğluçiftliği Mahallesinde turşuluk Kornişon, Jalapeno (Meksika) Biberi, Süs (Çin) Biberi ve sofralık Hıyar yetiştiriciliği yapan ve İlde bu alanda DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) kapsamında sözleşmeli üretim ve satış yapan çiftçilerden Rızvan Peker'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Üreticiyle görüşen Bozkurt bölgede DİTAP üzerinden İzmir’deki bir turşu firması ile yapılan anlaşma gereği İzmir’e 4 bin ton, günlük ise 50 ton sevkiyat yapıldığını aktardı.

Ürünlerin Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini bildiren Bozkurt, Bunun yanında Ankara’daki bir turşu fabrikasıyla 2 bin tonluk Jalapeno (Meksika) Biberi ve bin tonluk Süs Biberi satışı sözleşmesi yapıldığını bu ürünlerin ise fabrika tarafından iç pazarda tüketime sunulmak üzere işlenmektedir.

Son olarak yine iç pazarda tüketilmek üzere günlük 30 ton civarında sofralık salatalık üretimi yapıldığını anlatan Bozkurt, çiftçinin 6 ay boyunca 400 civarında mevsimlik işçi istihdam ettiğini kaydetti.