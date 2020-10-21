Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Hüseyin Kayış; “Toplumsal olaylara ışık tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gecesini gündüzüne katan, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışan gazetecilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedir. Her koşul altında toplumun çıkarlarını gözeterek doğru ve objektif haberlerle bireyin haber alma özgürlüğü yolunda çok önemli bir görev yapan siz kıymetli gazetecilerimizin; 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, her zaman yanınızda olduğumuzu belirterek çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” Dedi.