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Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler!

Afganistan'da Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler!

Vize alabilmek için birbirlerini ezdiler!

Afganistan'da Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:41
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3 binden fazla kişinin Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11'i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti.

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