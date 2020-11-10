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Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin

Cumhuriyet Halk Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için paylaşımda bulundu.

Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin

Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin

Cumhuriyet Halk Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için paylaşımda bulundu.

10 Kasım 2020 Salı 11:05
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Cumhuriyet Halk Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, 10 Kasım Anma yazısında şu ifadelere yer verdi:

"82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin.
82 yıl önce senin kalbin durmuş olabilir ama 82 yıldır senin için çarpan milyonlarca kalp var.

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82.yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerininv yılmaz koruyucuları olacağımızı, ülkemizi hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacağımıza manevi huzurunda söz veriyoruz. Bugün bağımsız bir ülkede onurlu birer vatandaşlar olarak yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’te mevki makam koltuklarında oturup ona hakaret eden vicdan ahlak yoksunu insanlar, 1919 yılında memleketin durumuna bir bakıp nerelerini işgal edilip hangi koşulların oluşturulduğunu ordumuzun terhis edilip, memleketin dört bir yanından yangın yeri olduğunu bilmezler mi? Bilirler ama bilmezden gelirler. Bizler memleketine sevdalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde onurlu birer vatandaş olarak yaşamak isteyenler, bu cumhuriyete ve bu cumhuriyeti bize armağan eden Yüce Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı bir kez daha sunuyor onu rahmetle sevgiyle saygıyla anıyoruz .

Son Güncelleme: 10.11.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
82 Yıldır Senden Ayrıyız Ama Hep GönlümüzdesinÜnal Ateş
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