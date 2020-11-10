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Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10 Kasım 2020 Salı 11:11
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Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi ile Yaşar (48) ve oğlu Berkant Boynukısa (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabancaların kullandığını kavgada, baba ve oğlu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılırken, Berkant Boynukısa burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 10.11.2020 11:16
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