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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 14:41

Yapılan çalışmalar sonucunda 20,02 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 50,48 gram Met-Amfetamin maddesi, 71 adet Captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.K., M.A., İ.K., A.Ç., U.B., M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi. A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklanırken, U.B. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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