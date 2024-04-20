Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik önemli bir darbe vuruldu.