Kahramanmaraş’ta kız kaçırmanın sonu kanlı bitti! 1 ölü, 7 yaralı!

Olay esnasında av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralanırken, yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki E.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 12 yaşındaki A.G'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan 11 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.