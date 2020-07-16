Ünal Ateş, çevre kirliliği ve susuz mahallelerin sorunlarını dile getirdi

Sorunları yerinde gören ve video çekerek açıklamalarda bulunan Ünal Ateş şunları kaydetti;

“Kahramanmaraş ile ilgili sorun ve sıkıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Bunların çözümü noktasında iktidar partisine yaptığımız Çağrılarımız maalesef iktidar partisi mensuplarını fazlasıyla rahatsız ediyor.

Oysa defaten söylediğimiz gibi bizim derdimiz üzüm yemek bağcı ile işimiz yok. Bu sorunların tespiti ve çağrımız sonrası oturup bu sorunları nasıl çözeceğimizi konuşsak memleket için hayırlısı bu olmaz mı? Oysa bunun yerine çözüm makamında oturan arkadaşlar sürekli olarak bizim söylediklerimizi yalanlamak ve inkar etmek, bağırıp çağırmakla meşguller.

Şehrimizin bazı bölgelerinde çok ciddi su sıkıntılar yaşanıyor bunun ile ilgili Sayın Ali Öztunç konuyu gündeme getirdi.

Fatmali kasabasının su sıkıntısı ve Aksu çayı kirliliğini gündeme getirdiğinde Ak parti milletvekili sayın Habibe Öcal hanımefendi çıkıp meclis kürsüsünden yine olayı yalanladı esti gürledi Fatmalı 'daki su sıkıntısının bir şebeke arızasından meydana geldiğini söyleyip Şöyle devam etti; ‘Bir taşı taşın üstüne koymayanlar İstanbul'a baksınlar.’

Sayın Habibe Öcal'a göre Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş'ta bir taşı Bir taşın üstüne koymamıştı ve İstanbul'da su sıkıntısının sebebi CHP idi.

Biz dönüp oraya bakacakmışız. Çok ilginç Sn Öcal, Kahramanmaraş'ta ilginiz az olabilir ayıp değil, daha önce de size söylemiştim bu şehrin milletvekilisiniz, ama bu şehir ile ilgili bazı şeylerden galiba haberiniz yok.

Bakin ben size tane tane anlatayım.

Sayın Habibe Öcal Kahramanmaraş Sümerbank Tekstil tesislerini sattınız. Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde şeker fabrikalarını sattınız. Bunlar Cumhuriyet Halk partisinin Kahramanmaraş'taki eserlerinden sadece ikisi idi.

Hani sizin Belediye Başkanlarınızın bir türlü onarımını dahil beceremedikleri Trabzon Bulvarı var ya, iste o Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olan İbrahim Öztürk'ü zamanında açıldı.

Sayın Öcal Fatmalıdaki su sıkıntısı basit bir şebeke kesintisi değil. Sizin açıklamanızdan sonra tekrar Fatmalı ve Önsen’e gittim.

Videolarda izlersiniz oralarda çok ciddi su sıkıntısı var. Önsende altyapı İflas etmiş durumda, sürekli patlıyor, ve o alt yapının tamamen değişmediği takdirde oranın su sıkıntısının çözülme imkanı yok.

Fatmalı’da geçen yıl vatandaşlara içinde her türlü pislik olan depolardaki suyu içiriyordunuz eğer bunun da doğru olmadığını düşünüyorsanız YouTube’a bir göz atarsanız o depolarda yaptığımız çekimleri görürsünüz o çekimler ve haber sonrası KASKİ gitti ve oradaki depoları temizledi, kaynak yetersiz, o yüzden kaptajı yapılan suyun yeni şebekeden oradaki vatandaşlara ulaştırılması gerekiyor.

Yıllardır biz bunu söylüyoruz siz var olan sorunu inkar ediyorsunuz,yine söylüyorum Biz çözüm istiyoruz vatandaşın dertlerini sıkıntılarını bitmesini istiyoruz onu da çözecek olan iktidar koltuğunda oturan sizlersiniz.

Türkiye'nin en büyük su havzalarına sahip Kahramanmaraş'ta insanların su sıkıntısı çekmesini anlamıyorum Gaziantep ili Kahramanmaraş'tan aldığı götürdüğü su ile 50 yıllık su problemini çözerken, bizim idarecilerimizin insanları susuz bırakmasını doğru bulmuyorum.

Bakın Sayın Habibe Öcal sevgili Hemşerim ikimizde Türkoğluluyuz. Sizin kendi bölgeniz olan Türkoğlu Dedeler köyüne bir uğrayın, su sıkıntısı var mı yok mu bir kendi gözlerinizle görün yaz aylarında insanların çektiği sıkıntıyı kendi gözlerinizle görüp şahit olun.

Aksu Nehri hala zehir akıyor bakın yine videolarda izleyeceksiniz bu videoları dün çektim Kahramanmaraş'ta çok önemli bir noktaya gelen Tekstil Sanayi içerisinde işini çok iyi yapan, çok düzgün Arıtma Tesisleri Kuran ve çevreye doğaya saygılı işini yapan fabrikalar tabiki var.

Bunları tenzih ediyorum fakat hala oluk oluk Aksu nehrine atıklarını atanlar var, yetkililer kurallara uymayanları biliyorlar bakın bir salgın süreci yaşıyoruz bu süreç bize gösterdi ki dünyadaki en önemli iki şey gıda ve su eğer biz su kaynaklarımızı koruyamazsak bu şekilde heba edersek en ufak bir salgın hastalık döneminde büyük sıkıntılar çekeriz,bunun vebali çok büyük kaldı ki Kahramanmaraş’ta işini doğru düzgün yapan tekstil firmaları bu konudan en az bizim kadar rahatsız çünkü iş yaptıkları uluslararası firmaları çevre konusundaki hassasiyetlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşadıklarını v duyuyoruz.

Memleketimizde istihdam sağlayan hiç kimsenin sıkıntı çekmesini istemiyoruz, ama yine biz Kahramanmaraş’ımızın havasının suyunun toprağının çevrenin kirletilmesini de istemiyoruz.

Buradan bu şehri yönetenlere bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum bizim sesimize kulak tıkamak yerine gündeme getirdiğimiz konulara lütfen bir bakın değerlendirin ve gelin el birliği içerisinde bu kentin sorunlarını çözelim insanlarımız rahat etsin.”