Unesco Adayı Eshab-I Kehf, Fotoğrafçıları Konuk Etti

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana taşımak amacıyla organize edilen projede yer alan fotoğraf sanatçıları, Eshab-ı Kehf Külliyesini gezerken Afşin Belediyesi rehberi Ramazan Kıraç'tan da tarihi yapı hakkında bilgi aldı.

Organizasyonun genel koordinatörü Mustafa Ertekin, gazetecilere, Eshab-ı Kehf'in hem kent hem de ülke için önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Bu yüzden bu mekana daha fazla önem verdiklerini anlatan Ertekin, "Afşin'de ilk defa düzenlediğimiz ulusal fotokamp etkinliği için kent dışından gelen fotoğrafçı arkadaşlarımız, burayı tanıma imkanı buldu." diye konuştu.

Organizasyona katılan fotoğraf sanatçısı ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim üyesi ve Prof. Dr. Osman Ürper de tarihi yapının Anadolu'nun tarihi köklerini göstermesi açısından çok önemli bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmak ve fotoğraf çekmek çok etkileyici bir deneyim oldu. Eshab-ı Kehf hadisesinin hikayesini öğrenince daha da etkilendim. Bu tarihi mekanı bir fotoğrafçı olarak belgelemek bizim için çok önemliydi. Umuyoruz ki bu bölge hem tarihiyle hem de kültürüyle dikkat çeker ve daha fazla insan buraya gelir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Aslı Özkırım da mekanı oldukça etkileyici bulduğuna işaret etti.

Etkinliğe Ankara'dankatılan ve aynı zamanda Engelsiz Fotoğraf Derneği'nin de başkanlığını yürüten Mebrur Hatunoğlu ise Eshab-ı Kehf'in hikayesiyle muhteşem bir yer olduğunu vurgulayarak, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.