Üreticide 35, Kasapta 55, Neden ?

Üreticiler dana karkaş et satışını bugünlerde ortalama 35 TL’den yaparlar bu satış ismi karkas satıştır
Karkas ne demektir
Üzerinden derisi sıyrılmış kellesi ayrılmış iç organları çıkarılmış
Ayakları diz kapaklarından kesilmiş
Solunum organları çıkarılmış
Kemikli ete denir
Üretici malını mezbahada karkas usulü satar
Kesim şekli standardı yoktur her mezbahanın kendine göre bir usulü vardır
(Keşke üreticiden hayvanlar canlı kilogram üzerinden satın alınsalar da bu veballi durum ortadan kalksa)
Hayvanlar mezbahaya gelir kesilir
Canlı olarak kesim öncesi Tartım yapılır tabi her Mezbahane de bu yapılmaz
Kesim öncesi canlı ağırlığın karkasa oranına randıman denir
Genelde büyükbaş hayvanlarda erkek hayvanlarda özellikle bu oran %56 ile 59 arasındadır
Yani Kesim öncesi canlı olarak 600 kg gelen bir hayvan ortalama olarak 340 ila 350 kg arasında karkas gelir
Hayvanın derisi genelde canlı ağırlığının %8’i kadardır
Hayvanın kellesi iç organları sindirim organları derisi Ve kesim esnasında
Tırtıklanan bölümleri Kesim işi yapanlara kalır
Kesimciler bu deri kelle ve sakatatı değerlendirir karkas alım maliyetlerini düşürürler
Bu sebeple 35 TL’den aldıkları
karkasın maliyeti 33 TL ye düşer
Anadolu’da kasaplık faaliyeti yürütenler direk üreticiden hayvanları alır keser ve karkas fiyatı üzerinden ödeme yaparlar
Yine kelle deri sakatat kesimi yapan kasaba kalır oda bunları satarak ya da değerlendirerek karkaş alım maliyetini 2 TL aşağıya düşürmüş olurlar
Tabii ki büyükşehirlerde kasapların direk üreticiden mal alması mümkün değildir mezbahalar ve Borsalar burada aracılık hizmeti yaparlar hayvanları parçalara ayırırlar kim neye ihtiyacı varsa onu alır hayvanın her tarafını kasaplar satamayabilir
Kasaplar Mezbahadan ya da Borsalardan parçalanmış olarak et alır ve onu satarlar
Üreticiden mezbahacıya ya da kasaba satış yapılırken katma değer vergi oranı yüzde birdir
Lakin kasap ya da marketin tüketiciye satarken üzerine koymak zorunda olduğu katma değer vergisi yüzde sekizdir
35 liralık 1 kg karkasın katma değer Vergisi 0,35 TL ederken
Satış fiyatı olan 55 ya da 60 TL’nin %8 katma değer vergisi 5 TL civarındadır
Kısaca markette ya da kasapta satılan et fiyatının üzerinde beş liralık katma değer vergisi yansıması vardır
İkincisi ise kasaptan aldığınız ürünlerde kemiksiz fiyat tarifesi uygulanır
Lakin kasaplar bu etleri alırken kemikli olarak alırlar
Hayvanların randımanına göre kemik filesi %16 ile 22 arasında değişir
Buda 300 kilogramlık bir dana için düşünüldüğünde yine ortalama olarak Bir kilogramlık karkasa 7/8 TL lik kemik firesi yansıması olur
Böylelikle 35 TL olan üreticiden çıkan kemikli karkas Kasabın tezgahına geldiğinde Beş liralık katma değer vergisi artışı sekiz liralık kemik filesi artışı ile birlikte 48 TL maliyetle yerini almış olur
Kasapların büyük çoğunluğu üreticiden direk alamadığı için sakatat avantajını kullanamaz aradaki kar marji kesimciye Mezbahacı ya kalabilir bu sebeple sakatatın gelirini et satış fiyatı üzerinden düşünüyorum
sadece Anadolu’da faaliyet gösteren kasaplar sakatat avantajını kullanabilirler unutmayalım ki tüketimin büyük çoğunluğu büyük şehirler dedir
45 TL maliyetle kasabın tezgahına konulan et %10 kar marji ile satılırsa 50 TL yapar
Dükkan kirası personel maaşları sigortası tazminatı elektrik su telefon vergi gibi maliyetleri üzerine eklediğiniz zaman bu rakam bulunduğu konuma göre 50 ya da 60 / 65 olabilir
Zaten mahalle kasapları da günde ton/ ton et Satamıyorlar
Bir çok kasap tezgahında tavuk ya da başka şeyler satmazsa dükkanını kapatmak zorunda kalabilir
İstanbul İzmir bursa gibi büyükşehirlerde dükkan kiraları personel ücretleri yüksek olduğu için bu bölgelerde faaliyet gösteren kasaplardaki et fiyatlarının buna paralel yüksek olması normaldir
Bunun yanında ülke çapında yaygın şubeleri bulunan marketlerde 40 TL’den kıyma satıldığı 45 TL’den kuşbaşı satıldığı da görülmektedir
İstanbul’da yaşamanın bir bedeli vardır hiç kimse kimseyi İstanbul’da yaşamak için zorlamadı dolayısıyla örnek verirken İstanbul’da et şu kadar para demek doğru değil
Zaten İstanbul’un her yerindeki et fiyatları da birbiriyle aynı değil
Bütün bu paylaşımı neden yaptım
Üretici olarak bizler zor günler geçiriyoruz
Gerek yemcilerin gerekse kasapların çok para kazandığı efsanesi ile yaşıyoruz
Biz bir çok Besici arkadaşla fikir alışverişi yaptığımız için olaylara şahit oluyoruz
Bazı Besici arkadaşlarımız kasapların çok para kazandığını zannederek kasap dükkanı açtılar hatta hızını alamayanlar lokanta dahi açtılar
Sonuçta her bir iş kendi içerisinde profesyonellikler barındırıyor tek başımıza her şeyi iyi yapamayız
Burada şunu konuşabiliriz
Üretici kendi sattığı malın fiyatını belirleyemiyor diyebiliriz
Kasap satış fiyatını kendisi belirliyor
Mezbahacı alım fiyatını kendisi belirliyor
Biz hayvancılar ise sattığımız malın fiyatını kendimiz belirleyemiyoruz
Bence bu işin en ADALETSİZ kısmı burası
Bu problemi kim çözer
HAKEM
NERDE ?
GOL ATMA PEŞİNDE ....
Dolayısıyla birbirine bağımlı sektörler olarak birbirimizle kavga ederek hiçbir yere varamayız alışveriş ettiğimiz kasaplarla mezbahacılarla kavga ederek mesafe kat edemeyiz
Yada günde tonlarca yem satın almak zorunda olduğumuz yem fabrikalarına savaş açarak da elimize bir şey geçmez
Onların elindeki en büyük koz kazanmıyorsa yapmazlar
Maalesef bizim böyle bir lüksümüz yok
Bu sebeple kimseyi suçlamayalım
ADALETLİ BİR HAKEM İSTİYORUZ
Malimızı değerinde satmak istiyoruz
Kimsenin ticaretinde malında gözümüz yok
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAMIZ LAZIM
35 TL KARKAS BİZİ BATIRIR