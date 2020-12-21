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Elektrik faturalarında yeni dönem...

EPDK Başkanı Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek." dedi.

Elektrik faturalarında yeni dönem...

Elektrik faturalarında yeni dönem...

EPDK Başkanı Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek." dedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:32
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Yılmaz ayrıca, "Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek." sözlerini kullandı.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini kamuoyu görüşüne açtıklarını veönümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olarak kararabağlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Örneğin 65 yaş üstüaboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malulgazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerindenabonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için Cumagünleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir öncekigününde -yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak."

Başkan Yılmaz geçtiğimiz hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği ilede elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını vurgulayarak,elektrik kesintilerinin asgari düzeye indirileceğini açıkladı.

İşte Yılmaz'ın açıkladığı yeni dönemin uygulamaları:

ELEKTRİK KESİNTİLERİ AZALTILACAK

Başkan Yılmaz, yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı,süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hemteşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını söyledi.

Kalite faktörü bileşenleri ile bu bileşenlerin ödül ve cezapuanlama mekanizmasının, kullanıcı memnuniyetinin iyileştirilmesiyönünde elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla teşvik ediciolmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz: "Kesinti sayı ve sürelerindeiyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek"dedi.

Kullanıcı memnuniyetinin artırılması için bağlantı talebindebulunan kullanıcı, inşaata ilişkin yapı ruhsatının sunulmasına dayalıolarak elektrik dağıtım şirketleri ile bağlantı anlaşması yapabiliyor. Bağlantı anlaşmasının imzalanması ile elektrik dağıtım şirketleritarafından yapının inşa aşamalarının bir sistem ile takip edileceğinivurgulayan Başkan Yılmaz: "Bir inşaatın bitimi ile elektrik altyapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projelerinhazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanındayapılacak. Bir İnşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır halegetirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek" dedi.

CİHAZ HASARINI DAĞITIM ŞİRKETİ ÖDEYECEK

Yeni dönemde tüketicilere sunulan elektriğin kaliteli vekesintisiz olması büyük önem taşıyor. Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasındakullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 güniçinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten EPDK Başkanı Yılmaz: "Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihazhasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek" dedi.

İŞ KAZASI OLAN ŞİRKET BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Enerji sektöründe iş kazalarının önlenmesinin EPDK'nın öncelikleriarasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, elektrik dağıtımşirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ölüme kadar ciddisonuçlar doğuran birçok kaza meydana geldiğini ve bunlarınsıfırlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu kazaların engellenmesi için yeni uygulama döneminde kalitefaktörü parametreleri arasında iş sağlığı ve güvenliği göstergesine deyer verdiklerini kaydeden EPDK Başkanı Yılmaz:"Hem yöneticilerin hemde çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi hayati önemtaşıyor. Böylece elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliğisağlanacak, iş gücü ve zaman kayıpları da azalacaktır. Ama bu konudagerekli adımları atmayan, iş güvenliği kültürüne kayıtsız kalanşirketlerişçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatınıkaybetmesi sonucunda ağır bir ceza ile karşılaşacak." dedi.

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