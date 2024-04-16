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Süte zam geliyor!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticiden alım fiyatının litre başına net 14,65 lira olacak şekilde belirlenmesi yönünde karar aldı. USK’nin daha önceki tavsiye fiyat 13,5 liraydı. Son güncellemeyle beraber üreticiden alınacak olan alım fiyatı yüzde 8,5 artırıldı.

Süte zam geliyor!

Süte zam geliyor!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticiden alım fiyatının litre başına net 14,65 lira olacak şekilde belirlenmesi yönünde karar aldı. USK’nin daha önceki tavsiye fiyat 13,5 liraydı. Son güncellemeyle beraber üreticiden alınacak olan alım fiyatı yüzde 8,5 artırıldı.

16 Nisan 2024 Salı 11:28

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Şayet, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılanırsa, bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler kapsamında yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre fiyatta değişikliğe gidilebilecek.

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Süte Zam Geliyor!
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