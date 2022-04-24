Vali Coşkun, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

İftar programında Kuranı Kerim Tilaveti ve ezanın okunmasının ardından hep birlikte dualarla iftar yapıldı.

Muhtarlarımızla bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, ’’Muhtarlarımız seçimle gelen devletimizle milletimiz arasında adeta bir köprü vazifesi gören seçilmiş kişilerdir .

Ne yazık ki son iki yıldır pandemi süreci nedeniyle malesef ramazan aylarımız buruk geçti. Geçtiğimiz Ramazan aylarında muhtarlarımızla pek fazla bir araya gelemedik. İftar sofralarının bereketini paylaşamadık. Hamdolsun artık pandemi sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok şükür Rabbim bu ramazan ayının bereketini paylaşmayı bizlere nasip etti.

Muhtarlarımız Pandemi sürecinde sıkıntıların atlatılmasında da devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Bu nedenle tüm muhtarlarımıza devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

İftar programına, Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Altunel, Kahramanmaraş Onikişubat Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Kılçık, Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan ve yönetim kurullarındaki muhtarlarımız katıldı.