Yardımcıoğlu, Annelerimiz, Koşulsuz Sevginin Timsalidir

Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin Anneler Günü' nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Aile hayatı içerisinde dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan; ahlak, erdem, fazilet şefkat sahibi annelerimiz, koşulsuz sevginin timsalidir. Anneler, ayakları altına cennetlerin serildiği kutsal varlıktır.”

Aile ve toplumun direği olan, gelenek ve örflerimizi bizlere öğreten annelerimizin, milletimizin birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmesinin de en önemli manevi kaynağı olduğunu aktaran BBP’li Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Peygamber Efendimizin (s.a.v), ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ sözü anneliğin ne kadar kutsal, ne kadar mübarek olduğunu ifade etmeye yeterlidir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Hayatını çocuklarına adayan kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarken, onlara hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını da her daim hissettirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere; fedakârlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”