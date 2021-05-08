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Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu ayetle belirtilen ‘Kadir Gecesi’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yardımcıoğlu mesajında; bu gecenin başta İslam ümmeti olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu ayetle belirtilen ‘Kadir Gecesi’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yardımcıoğlu mesajında; bu gecenin başta İslam ümmeti olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:42
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında; “Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennemden azâd olan Ramazan ayının son günlerine geldik. Yüce İslam dininin mensupları olan biz Müslümanları, Kur'an-i Kerim'de övülen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rahman'a sonsuz şükürler olsun. Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara Peygamber Efendimiz vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an-ı indirmesiyle insanlığın hidayetinde bir dönüm noktasını teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kalplerin kötülüklerden arınması, gönül dünyasının aydınlanması ve manevi huzurun artması için Kadir Gecesi’nin bir fırsat olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Dünyanın her köşesinde zalimin zulmü altında ezilen, yurdu işgal edilip talan edilen, açlığa ve susuzluğa maruz bırakılan, en mukaddes değerleri ayaklar altına alınan mazlum milletler var. Bu gece yapacağımız dualarda, Çin’in zulmüne direnen Uygur Türkleri kardeşlerimiz başta olmak üzere; Türk İslam coğrafyasında zulüm gören tüm vatandaşlarımıza yer verelim. Bu gece ibadet ve duaların kabul edileceği müjdelenen, duaya teşvik edilen şerefli bir gecedir. Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatmasını; ülkemizi, İslam alemini ve insanlığı saran Koronavirüs salgınından kurtuluşa vesile olmasını diliyor, sevdiklerimizle birlikte Ramazan Bayramına erişebilmeyi temenni ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Yardımcıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı
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