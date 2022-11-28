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Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin gözde kış turizm tesislerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde yol çizgi uygulamaları ile levha ve işaretçilerde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı

Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin gözde kış turizm tesislerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde yol çizgi uygulamaları ile levha ve işaretçilerde yenileme çalışmalarını tamamladı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini sağlamak için şehirde yol çizgi uygulamaları ile trafik işaret ve işaretçilerinin bakım ve onarımını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, bölgenin gözde kış turizm tesisi Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde yol çizgi, levha bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Tesiste ve tesise ulaşım sağlayan arterdeki bütün levha ve işaretçiler kontrol edilerek deforme olanlar onarılırken, kullanılamayacak hale gelenler ise yenileriyle değiştirildi. Gerekli görülen yerlere ise yeni levha ve işaretçiler ilave edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehirde yaya ve araç trafiğinde güvenliğin sağlanması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

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Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı
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