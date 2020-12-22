Ziraat Mühendisleri Odasından su uyarısı

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Çağlayancerit İlçesi Helete Mahallesinde bulunan Göksu Çayı’nın kaynak suyunun Gaziantep’e verilmesini eleştirdik ve bu kon uda yetkilileri uyardık. ‘Kahramanmaraş önünde sonunda Menzelet Baraj gölünün suyunu içmek durumunda kalacak’ dedik ve bu öngörü maalesef gerçekleşiyor.” dedi.

Başkan Dumlupınar, Karasu’nun Kahramanmaraş için yetersiz olduğunu, kuyu suları ile çözüm aranmasının pansuman tedavi olduğunu, şehrin kendi kaynaklarının Kahramanmaraşlılar için kullanılması gerektiğini defaten söylediklerini belirterek, “Uyarılarımıza rağmen maalesef bugünkü duruma gelindi” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A KANALİZASYON,

GAZİANTEP’E DOĞAL KAYNAK SUYU

ZMO Başkanı Dumlupınar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ZMO Kahramanmaraş Şubesinin edindiği bilgiye göre, Eylül 2020’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında yapılan protokol gereği ilk etapta Kılavuzlu barajı olmak üzere 3 m3/sn içme suyu protokolü imzalanmıştır. Bu protokolün uygulanması ile birlikte, Ceyhan Nehrinin Kılavuzlu’ya gelinceye kadar kat ettiği yaklaşık 400 bin nüfusun yaşadığı yerleşim merkezlerinin atık suyu, Termik Santrallerinin ve Şeker Fabrikasının deşarj suları ile kirlenen baraj gölü Kahramanmaraş’a içme suyu sağlamada kullanılacak.

KAFES BALIKÇILIĞI YOK OLACAK

Kahramanmaraş özellikle Alabalık kafes balıkçılığında Türkiye’nin önde gelen illerinden birisidir, Hatta ilimizde faaliyet gösteren ve ihracat rekorları kıran bir holding şehrimizin vergi rekortmenleri arasında giren gurur kaynaklarımızdandır. İçme suyu olarak kullanılan su kaynaklarında kafes balıkçılığı yapılamaz mevzuatı gereği sektör çok büyük bir darbe yiyecektir. Kılavuzlu Baraj Gölünde su sıcaklığının yıl boyu kafeslerde alabalık üretimine olanak sağlaması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 3.000 ton/yıl kapasite ile sınırlı olmak üzere 17 müteşebbise tahsis edilmiş ve Kahramanmaraş’ın toplam üretimin neredeyse yarısı buradan karşılanmakta ve tam kapasite ile verimli bir şekilde üretim devam etmektedir. Bu tesislerin üretiminin durdurulması hem istihdamı hem de büyük bir kısmı ihraç edilen üretimi olumsuz etkileyecektir.

İçme suyu probleminde kısa vadede en uygun çözüm, Helete-Düzbağ içme suyuna en azından Kahramanmaraş’ın da ortak olmasıdır. Gaziantep hattına bir “T” atılması durumunda Kahramanmaraş’a da daha az maliyet ile getirilmiş olacaktır.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak ilimiz ekonomisinde önemli bir yere ulaşan kafes balıkçılığının korunması için yetkililerin daha hassas davranmasını bekliyoruz.”