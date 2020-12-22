Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu,...
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u...
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!
Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl...
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması

Ziraat Mühendisleri Odasından su uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Göksu Çayı kaynak suyunun Gaziantep’e verilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ın Baraj Gölü suyuna mahkum edildiğini iddia etti.

Ziraat Mühendisleri Odasından su uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odasından su uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Göksu Çayı kaynak suyunun Gaziantep’e verilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ın Baraj Gölü suyuna mahkum edildiğini iddia etti.

22 Aralık 2020 Salı 11:55
banner459

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Çağlayancerit İlçesi Helete Mahallesinde bulunan Göksu Çayı’nın kaynak suyunun Gaziantep’e verilmesini eleştirdik ve bu kon uda yetkilileri uyardık. ‘Kahramanmaraş önünde sonunda Menzelet Baraj gölünün suyunu içmek durumunda kalacak’ dedik ve bu öngörü maalesef gerçekleşiyor.” dedi.

Başkan Dumlupınar, Karasu’nun Kahramanmaraş için yetersiz olduğunu, kuyu suları ile çözüm aranmasının pansuman tedavi olduğunu, şehrin kendi kaynaklarının Kahramanmaraşlılar için kullanılması gerektiğini defaten söylediklerini belirterek, “Uyarılarımıza rağmen maalesef bugünkü duruma gelindi” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A KANALİZASYON,

GAZİANTEP’E DOĞAL KAYNAK SUYU

ZMO Başkanı Dumlupınar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ZMO Kahramanmaraş Şubesinin edindiği bilgiye göre, Eylül 2020’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında yapılan protokol gereği ilk etapta Kılavuzlu barajı olmak üzere 3 m3/sn içme suyu protokolü imzalanmıştır. Bu protokolün uygulanması ile birlikte, Ceyhan Nehrinin Kılavuzlu’ya gelinceye kadar kat ettiği yaklaşık 400 bin nüfusun yaşadığı yerleşim merkezlerinin atık suyu, Termik Santrallerinin ve Şeker Fabrikasının deşarj suları ile kirlenen baraj gölü Kahramanmaraş’a içme suyu sağlamada kullanılacak.

KAFES BALIKÇILIĞI YOK OLACAK

Kahramanmaraş özellikle Alabalık kafes balıkçılığında Türkiye’nin önde gelen illerinden birisidir, Hatta ilimizde faaliyet gösteren ve ihracat rekorları kıran bir holding şehrimizin vergi rekortmenleri arasında giren gurur kaynaklarımızdandır. İçme suyu olarak kullanılan su kaynaklarında kafes balıkçılığı yapılamaz mevzuatı gereği sektör çok büyük bir darbe yiyecektir. Kılavuzlu Baraj Gölünde su sıcaklığının yıl boyu kafeslerde alabalık üretimine olanak sağlaması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 3.000 ton/yıl kapasite ile sınırlı olmak üzere 17 müteşebbise tahsis edilmiş ve Kahramanmaraş’ın toplam üretimin neredeyse yarısı buradan karşılanmakta ve tam kapasite ile verimli bir şekilde üretim devam etmektedir. Bu tesislerin üretiminin durdurulması hem istihdamı hem de büyük bir kısmı ihraç edilen üretimi olumsuz etkileyecektir.

İçme suyu probleminde kısa vadede en uygun çözüm, Helete-Düzbağ içme suyuna en azından Kahramanmaraş’ın da ortak olmasıdır. Gaziantep hattına bir “T” atılması durumunda Kahramanmaraş’a da daha az maliyet ile getirilmiş olacaktır.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak ilimiz ekonomisinde önemli bir yere ulaşan kafes balıkçılığının korunması için yetkililerin daha hassas davranmasını bekliyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çağlayancerit Belediyesinden Yol Yapım Çalışması
Çağlayancerit Belediyesinden Yol Yapım Çalışması
Deva Partisi Elbistan ilçe başkanı beli oldu
Deva Partisi Elbistan ilçe başkanı beli oldu
Kahramanmaraş’ta polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş’ta polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber