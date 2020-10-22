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Eğitim uçağı düştü

İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı yakınlarında bulunan Büyükçekmece Gölü yakınına bir eğitim uçağı düştü. Kazadan 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı yakınlarında bulunan Büyükçekmece Gölü yakınına bir eğitim uçağı düştü. Kazadan 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

22 Ekim 2020 Perşembe 11:56
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Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

PİLOT YARALI OLARAK KURTULDU

Düşen uçağın içinde bulunan pilot, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri uçağın içinde bulunan pilotu dışarı çıkardı.

Yaralı pilot, ardından hastaneye kaldırıldı.

"MANEVRA YAPMASA TEM'E DÜŞECEKTİ"

Olayın görgü tanıklarından Mehmet Mert şunları söyledi ''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:42
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