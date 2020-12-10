ABD'de Çinli casus krizi!

Milliyet'in bir haberine göre, ABD'de Virgina merkezli Axios adlı bir haber sitesinde ciddi bir iddia ortaya atıldı. Çin İstihbarat Teşkilatı için çalıştığından şüphelenilen Christine Fang isimli Çinli bir kadının , Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın yönetimindeki siyasi bir operasyonun parçası olarak Californialı siyasetçilerle yakınlaşarak önemli romantik ve cinsel ilişkiler yaşadığı ortaya çıktığı ifade edildi.

Çin vatandaşı olan Christine Fang'in ülkesi adına casusluk yaptığı iddia edilen çalışmasını detaylandıran özel bir rapor, Virginia merkezli haber sitesi Axios tarafından basında manşete taşındı.

ABD'Lİ POLİTİKACILARI HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fang Fang olarak da bilinen Çinli Christine Fang isimli kadın, 2011'den 2015'e kadar California'nın Körfez Bölgesi'nde ABD'li bir kongre üyesi de dahil olmak üzere genç politikacıları hedef aldığı ifade edildi.

Axios, Fang'in Amerika'da bulunduğu süre boyunca, Meclis'in en genç üyelerinden biri olan Demokratik Temsilci Eric Swalwell ile yakınlaştığını bildirdi. Fang'in Swalwell ile çeşitli etkinliklerde etkileşime girdiği, yeniden seçim kampanyası için bağış toplamasına yardımcı olduğu ve en az bir stajyerin ofisine girmesine yardım ettiği bildirildi.

ROMANTİK VEYA CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ajan olduğu iddia edilen Fang Fang, ayrıca ABD'li politikacı Tulsi Gabbard için para topladı ve Midwest'ten en az iki belediye başkanıyla romantik veya cinsel ilişki yaşadı.

Fang'in şüpheli operasyonları, Obama yönetimi sırasında FBI'ın başlattığı karşı istihbarat soruşturmasının ortasında ABD'den kaçtığında sona erdi. Soruşturmada ilk olarak Fang'in farklı bir kişiyi gözetlediğini keşfettiler.

Axios, soruşturmanın Pekin'in ABD'li siyasi grupları etkileme çabalarına yeni bir bakış sağladığını kaydetti. Pekin'in ABD'deki etkisiyle ilgili endişeler Trump yönetimini rahatsız etti ve muhtemelen Biden yönetiminde de devam edecek. Fang'in arkadaşları ve tanıdıkları, kadının California Eyalet Üniversitesi'ne kaydolduğunda 20'li yaşların sonlarında ya da 30'lu yaşların başlarında olduğunu söyledi.

Axios, Christine Fang'in hem Çin Öğrenci Derneği hem de Asya Pasifik Adalı Amerikan Halkla İlişkiler (APAPA) başkanı olarak görev yaptığını bildirdi. Fang'in başlangıçta yerel siyasi çevrelerle haşır neşir olmak için bu pozisyonları kullandığı bildirildi. Milletvekillerini, siyasi yöneticileri ve Çinli konsolosluk yetkililerini ev sahipliği yaptığı bir dizi önemli etkinliğe davet edecekti.

Gizli tutulan kaynaklar, bölge siyasetinde yer edinene kadar, Fang'in iddia edilen operasyonlarının çoğunun, Asya Pasifik Adalıları için sivil işleri destekleyen bir grup olan APAPA'nın adı altında yapıldığını söyledi.

Aynı kaynaklar haber sitesi Axios'a, Fang'in ABD'deki bilinen ilk siyasi bağlantılarından bazılarının, eski Fremont Belediye Başkanı Bill Harrison, Temsilci Judy Chu ve Swalwell olduğunu söyledi.

Fang'in Facebook sayfasında yapılan bir gezinti, Swalwell'in babası ve erkek kardeşiyle arkadaş olduğunu da gözler önüne serdi. İlişkileri, Swalwell'in California, Dublin City için bir meclis üyesi olduğu zaman başladı ve Çin Öğrenci Derneği bilinen en eski etkileşimlerine olanak sağladı.

Bir kaynak Axios'a, Swalwell'in 2014 Kongre yeniden seçim kampanyası sırasında Fang'in insanları kampanya operasyonlarına bağış yapmaya ikna ettiğini söyledi.

Bu pozisyon, bir istihbarat görevlisinin, kampanya görevlisiyle bağlarını güçlendirmesi için ideal bir konum olarak görülüyor. Bu süre zarfında, Fang'in Swawell'in biri Washington D.C.'de olmak üzere, ofisleri için stajyerler bulduğu da iddia ediliyor.

Ancak 2015 civarında, bir karşı istihbarat soruşturması sırasında Fang'in davranışları o kadar dikkat çekti ki, Swalwell'i FBI'dan bir savunma brifingiyle uyardılar. Kongre Üyesi Swalwell, Christine Fang ile tüm temaslarını derhal durdurdu. Swalwell, herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmadı. Eric Swalwell Axios'un bu iddialarına yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Demokratik Temsilci Swalwell, bu bilgilerin Başkan Donald Trump'ı sık sık eleştirmesi nedeniyle kendisine zarar vermek için sızdırıldığını öne sürdü.

Politico'nun aktardığına göre Swalwell, Salı günü verdiği bir röportajda "Ben sık sık Başkan'ı eleştiren biriyim. Onun aleyhinde konuştum.Onu suçlayan iki komitede birden yer aldım." ifadelerini kullandı ve ekledi: "Zamanlama manidar."