Ermenistan çocuk askerler kullanarak savaş suçu işliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saat 08.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermeni Silahlı Kuvvetleri varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi. Azerbaycan karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan, çocukları silahlandırdı. Kendisi savaş suçu işlerken, Azeri ordusunu çocukları öldürmekle suçladı. Öte yandan 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alırken, Ermenistan ordusunun hezimeti de sürüyor.



ERMENİSTAN ATEŞKESİ 5 DAKİKA İÇİNDE İHLAL ETTİ

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürdürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.



Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi. Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti. Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

ERMENİSTAN'IN ATEŞKES İHLALİNE ALİYEV'DEN SERT CEVAP

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle ilgili açıklama yaptı. Aliyev "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." ifadesini kullandı.

Aliyev: "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." sözleriyle Ermenistan'a tepki gösterdi.

Aliyev: "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." derken "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN ÇOCUK ASKER KULLANARAK SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

ALİYEV: MİNSK GRUBU AZERBAYCAN'I KANDIRIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Komuta Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, cephe hattında yer alan birliklerin komutanlarının da katılımıyla toplantı düzenlendi. Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, işgalden kurtarılan yerleşim birimlerinin harabe durumda olduğunu, tüm ev ve binaların, tarihi ve dini yapıların düşman tarafından tahrip edildiğini kaydetti.