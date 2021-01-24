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Joe Biden yönetiminin ilk krizi Rusya ile! İzahat istendi!

Donald Trump’tan koltuğu devralan Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ilk kriz Rusya ile yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu. Moskova yönetimi, ABD'yi Rusya'nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Joe Biden yönetiminin ilk krizi Rusya ile! İzahat istendi!

Joe Biden yönetiminin ilk krizi Rusya ile! İzahat istendi!

Donald Trump’tan koltuğu devralan Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ilk kriz Rusya ile yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu. Moskova yönetimi, ABD'yi Rusya'nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.

24 Ocak 2021 Pazar 18:47
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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı.Kremlin, Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalni destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi.

AMERİKALI DİPLOMATLARDAN İZAHAT İSTENDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da dün erken saatlerde Moskova'daki ABD büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına Navalni destekçileri tarafından gerçekleştirilen protestosunun gerçekleştiği lokasyonlarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti. Zakharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi.

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