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Koronavirüs bitmeden yeni salgın ortaya çıktı!

Dünyanın başına adeta bela olan yeni tip koronavirüs henüz bitmeden yeni bir salgın ortaya çıktı. Senegal Sağlık Bakanı Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal maddeden kaynaklanan olayla ilgili açıklamalarda bulunurken ateş ve kaşıntı gibi semptomlar gösteren kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını bildirdi.

Koronavirüs bitmeden yeni salgın ortaya çıktı!

Koronavirüs bitmeden yeni salgın ortaya çıktı!

Dünyanın başına adeta bela olan yeni tip koronavirüs henüz bitmeden yeni bir salgın ortaya çıktı. Senegal Sağlık Bakanı Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal maddeden kaynaklanan olayla ilgili açıklamalarda bulunurken ateş ve kaşıntı gibi semptomlar gösteren kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını bildirdi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:00
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Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bir milyon dört yüz bini geçtiği ifade edilirken Senegal'den gelen son dakika haberi bilim insanlarını korkuttu.

Deniz suyuyla teması olan, büyük bölümü de balıkçılıkla uğraşan kişilerin ateş ve kaşıntı gibi belirtiler göstermesi sonrası Senegal Sağlık Bakanı son dakika açıklamalarında bulunarak 1004 kişinin karantina altında tutulduğunu ifade etti. Bu yaşananlara sosyal medyada 'Gizemli Hastalık' adı verildi.

1004 KİŞİ KARANTİNA ALTINA ALINDI
Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı tahmin edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyük bir kısmı balıkçı olan ve deniz suyuyla temas sonrasında ateş, kaşıntı gibi semptomlar görülen kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını duyuran Sarr, bu kişilerin tamamının gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Sarr, vakaların yaklaşık yarısının başkent Dakar'ın da içinde bulunduğu Dakar Bölgesinde görüldüğü ve hepsinde iyileşme gözlemlendiğini kaydetti.

"Gizemli hastalık" olarak nitelendirilen hastalığın bulaşıcı olmadığının altını çizen Sarr, hastalarda da enfeksiyon bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

Sarr, hastalığa neyin sebep olduğuna ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta, 700 kişinin deniz suyuna temas ettikten sonra çeşitli semptom gösterdiği açıklanmıştı.

Göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartılarla ortaya çıkan semptomlar, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.

Hastalığın denize dökülen kimyasal bir maddeye bağlı ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu semptomları taşıyanlar, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylüyor.

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