Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...
Yeni normal hayat
Yeni normal hayat
Üniversitemiz Üskim Laboratuvarlarında Besin Öğelerinin (Etiket Bilgisi) Analizleri Gerçekleştiriliyor
Üniversitemiz Üskim Laboratuvarlarında Besin Öğelerinin...

Reuters duyurdu! Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilgili son dakika iddia! Reuters'tan gelen habere göre; son dönemlerde sağlık sorunları ile gündeme gelen Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Güney Kore ile gerilimin tırmandığı şu günlerde Kuzey Kore'de Kim Jong Un Un kız kardeşinin adı sıkça duyulmaya başlamışken Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Reuters duyurdu! Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

Reuters duyurdu! Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilgili son dakika iddia! Reuters'tan gelen habere göre; son dönemlerde sağlık sorunları ile gündeme gelen Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Güney Kore ile gerilimin tırmandığı şu günlerde Kuzey Kore'de Kim Jong Un Un kız kardeşinin adı sıkça duyulmaya başlamışken Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 18:10

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son dönemlerde gündemden düşmüyor. Reuters'tan gelen son dakika haberde Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiası ile gündeme gelmişti. 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. 1 Mayıs'ta ise bir açılışa katılarak ölmediği mesajı veren Kim Jong Un ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı

DUBLÖR İDDİALARI

Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Kim, 1 Mayıs'ta açılışta ortaya çıkmış ve 'sağlıklıyım' mesajı vermişti .

SAĞLIK DURUMU ŞÜPHELİ

Bu haberler yerini Kuzey ve Güney Kore gerilimine bırakmışken şaşırtan bir iddia Japonya'dan geldi.
Japonya Savunma Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ReutersKin Jong UnKUZEY KOREşok Iddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa ekonomisinin aradığı çözüm çözümsüzlüğe yol açtı
Avrupa ekonomisinin aradığı çözüm çözümsüzlüğe yol açtı
Avrupa'nın kanlı sömürgeci geçmişi peşini bırakmıyor
Avrupa'nın kanlı sömürgeci geçmişi peşini bırakmıyor
Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Esed rejimi 'dolar korkusu' nedeniyle YPG/PKK’ya yeni tavizler verdi
Esed rejimi 'dolar korkusu' nedeniyle YPG/PKK’ya yeni tavizler verdi
ABD’den flaş karar! Yaptırım uygulayacak
ABD’den flaş karar! Yaptırım uygulayacak

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber