Reuters duyurdu! Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son dönemlerde gündemden düşmüyor. Reuters'tan gelen son dakika haberde Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiası ile gündeme gelmişti. 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. 1 Mayıs'ta ise bir açılışa katılarak ölmediği mesajı veren Kim Jong Un ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı

DUBLÖR İDDİALARI

Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Kim, 1 Mayıs'ta açılışta ortaya çıkmış ve 'sağlıklıyım' mesajı vermişti .

SAĞLIK DURUMU ŞÜPHELİ

Bu haberler yerini Kuzey ve Güney Kore gerilimine bırakmışken şaşırtan bir iddia Japonya'dan geldi.

Japonya Savunma Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.