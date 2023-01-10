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Afganistan, Gambiya ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti

Afganistan, Gambiya ve Bandladeş heyeti, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Afganistan, Gambiya ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti

Afganistan, Gambiya ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti

Afganistan, Gambiya ve Bandladeş heyeti, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

10 Ocak 2023 Salı 17:59

Afganistan adına EXPO komiseri Seyid Mahbub Rabbani, Gambiya adına EXPO komiseri Büyükelçi Saibo Tunkara, Bangladeş adına ise EXPO komiseri Bangladeş Ticaret Odası ve Bangladeş Serbest Bölgeler idaresi temsilcisi Metin Abdulmatin katıldı.

Her 3 ülkenin temsilcisi EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile katılım protokolü imzalayarak, ülkeler arası ticaretin, istihdamın ve kültür alışverişinin yapılmasını görüştü.

Ortak ticaret alanlarının belirlenmesi, istihdamın geliştirilmesi ve ülkeler arası ticaretin arttırılmasına da kapı aralayacak olan EXPO 2023 için Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden heyet EXPO 2023'te kendilerine tahsis edilen alanı görmek ve kuracakları bahçe hakkında bilgi almak üzere kente gelen heyet, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret ettikten sonra, EXPO 2023 alanına giderek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bugün Bangladeş, Gambiya ve Afganistan temsilcilerimiz kentimizdeler. Kendileri 2023 EXPO’ da ülkeleri adına ülkelerini temsilen geldiler. EXPO alanımızda ülkelerini temsil edecekler. Nisan ayında açacağımız uluslararası EXPO’ da bizlerle beraber olacaklar. Yani Gambiya’nın, Bangladeş’in Afganistan’ın kültürlerini, birikimlerini, medeniyetlerine misafirlik edeceğiz inşallah. Ülkelerinin tarihlerini, kültürlerini beraberce izlemiş olacağız. Ortak yatırımlar tespit edersek, inşallah edeceğiz, ortak ticaret alanlarını belirleyeceğiz hem Kahramanmaraş ve ülkemiz için hem de Gambiya, Bangladeş ve Afganistan ülkelerimizle ortak yatırım imkanlarını beraber değerlendireceğiz. Kuşkusuz bu Kahramanmaraş için, Ülkemiz için ve misafir ülkeler için de karşılıklı olarak katma değer, istihdam ve ticaret imkanlarını geliştirecek” dedi.

EXPO Komiseri Bangladeş Ticaret Odası ve Bangladeş Serbest Bölgeler İdaresi Temsilcisi Metin Abdulmatin ise, “Bugün çok güzel bir tarihi olan Kahramanmaraş ili içerisinde bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Ayrıca bugün burada EXPO 2023katılım sözleşmesi imzaladığımızdan dolayı da çok mutluyum. Bangladeş davetinden dolayı size ve Türkiye hükümetine şükranlarımı sunmaktayım. Bize göstermiş olduğunuz sıcaklık ve misafirperverlik için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bu güzel hatıraları izninizle kalbimde taşıyacağım. Bangladeş ve Türkiye’nin gerçekten çok güzel ilişkileri bulunmakta ve bu ilişki de en yüksek seviyededir. Eminim ki bu bu bitki exposu aracılığıyla da Türkiye karşılıklı menfaatler ve karşılıklı yatırımlarla Bangladeş insanları ve yatırımcıları için de yeni pencereler açacaktır. Ben hükümet yetkilerini, iş adamlarını bu şehri tanımaları için buraya getirmek istiyorum” diye konuştu.

Gambiya adına EXPO Komiseri Büyükelçi Saibo Tunkara Gambiya’da, “Kahramanmaraş Türkiye’de doğa dostu temalı EXPO 2023’e katılmaktan dolayı çok büyük bir onur duymaktadır. Gambiya hükümeti Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’e çok büyük önem vermektedir. Aynı şekilde Gambiya insanlarının da en içten şükranlarını sizlere iletmek istiyorum. Ben Gambiya’nın EXPO 2023’e katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu şekilde Gambiya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler de artacaktır” ifadelerine yer verdi.

Afganistan adına EXPO komiseri Seyid Mahbub Rabbani ise, “Xengin bir kültürü olan Kahramanmaraş’ta bulunmak bizim için onurdur. Bugün güzel şehri ziyaret ettiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. 2023 EXPO bu şekilde şehrin tanıtımı için büyük bir katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki EXPO 2023 platformu çok önemli bir platform. Bu platform dünya ve Kahramanmaraş insanları arasında büyük bir köprü oluşturacaktır. Ayrıca tüm dünyada bu şehrin tarihi, kültürü ve ekonomisinin de tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Ben Afganistan’dan geliyorum ve Afganistan halkı Türkiye’yi büyük abi olarak görmektedir. Biz her zaman Türkiye’yi ikinci evimiz olarak görmekteyiz. İnsanlarımız burada yatırım yapabilmek ya da öğrenciler öğrenim görmek okuyabilmek için ülkenize gelmek isterler. Kahramanmaraş EXPO 2023 onlar için çok iyi bir platform. Bu şehrin zengin kültür ve turizmini tanımaları için fırsattır. EXPO 2023’e katkıda bulunmak için Afganistan adına buradayım” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanGambiya Ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti
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