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Kahramanmaraş Büyükşehir, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 5 Bin Kitap Bağışladı

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’nakatılan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin Kültür Yayınları’ndan 5 bin kitapla bu kampanyaya destek veriyoruz. Hayırlı olsun. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 5 Bin Kitap Bağışladı

Kahramanmaraş Büyükşehir, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 5 Bin Kitap Bağışladı

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’nakatılan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin Kültür Yayınları’ndan 5 bin kitapla bu kampanyaya destek veriyoruz. Hayırlı olsun. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 09:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ülke genelinde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı. Kahramanmaraş Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, mahkeme başkanları, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, kampanyaya katılarak kitap bağışında bulundu.

Hayırlı Olsun

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ülke genelinde hayata geçirilen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Bağış Kampanyası’na bizler de katıldık. Büyükşehir Belediyemizin Kültür Yayınlarından 5 bin kitaplabu kampanyaya destek veriyoruz. Hayırlı olsun. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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