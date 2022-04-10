İTHİB'de Ahmet Öksüz yeniden başkan

Bir önceki dönemde İTHİB Başkanı olan Ahmet Öksüz, yeni dönemde güven tazeledi. Seçim sonrası konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün yıl sonundaki 15 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için yönetim olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

İTHİB Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Ahmet Öksüz, tek liste olarak girdiği seçimde İTHİB'in Başkanlığı'na seçildi.

BİRLİKle ihraç ettik, Birlikte İftihar Ediyoruz.

Seçim sonrası konuşan Ahmet Öksüz, “Seçim sonuçlarının tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda sektörümüze bir söz verdik. Sektörümüzü dünyanın en büyük 5 tedarikçisinden biri yapacağız dedik. Bugün ise; dünyanın en büyük 5. Tekstil ihracatçısı olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz.

Sektörümüze değer kazandıran pek çok faaliyete birlikte imza attık. Yeni dönemde de İTHİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğü ve Ticaret Bakanlığımız destekleriyle Türk tekstili için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeni dönemde de en önemli hedefimiz güçlü projelerimizle sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek. İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede Dünya'nın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olacağız. Bu başarıyı birlikte tesis etme yolunda; sorumluluğumuz büyük, heyecanımız baki, inancımız tam! Gelecekten kaygılı değil, umutluyuz. Çünkü BİRLİKle ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz.” dedi.